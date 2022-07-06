Основатель Favbet Foundation передал ВСУ оружие стоимостью более 630 тыс. грн

Современную винтовку стоимостью 630 тыс. грн передал украинским военным в Николаевской области основатель Favbet Foundation Андрей Матюха в ответ на запрос защитников. Сейчас военные завершают подготовку, настройку и обучение. А в ближайшие дни оружие уже будет работать по позициям оккупантов.

Мы получили винтовку Desertech SRS A-1 338 калибра. Это действительно крутое оружие для нашего снайпера, и он уже пристреливает его под себя. Стоимость такой винтовки на рынке около $18 тыс., и мы очень благодарны за то, что нам помогли выкупить ее. Также нам передали качественный прицел, патроны и все необходимое для эффективной работы снайпера по позициям врага, — рассказывает один из военных подразделения.

Stealth Recon Scout (DT SRS) — снайперская винтовка, разработанная небольшой американской компанией Desert Tactical Arms.

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Чтобы повысить ее тактическую гибкость, разработчики решили сделать ее модульной. Это дает стрелкам возможность тренировки с более дешевыми патронами.

Согласно заявлениям производителей, винтовки DT SRS обеспечивают кучность стрельбы на уровне 0.5 MOA (угловой минуты) при использовании соответствующих патронов.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Как ранее сообщали медиа, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Читать по теме Favbet Foundation передал бронированный автомобиль для нужд украинских защитников Полк полиции особого назначения в Киевской области получил от благотворительного фонда Favbet Foundation бронированный автомобиль Volkswagen Transporter.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 млн грн, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных автомобиля для фронта.

Ежемесячно с октября 2021 Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

В г. Загреб (Хорватия) открыто Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Напомним, сотрудники компании Favbet сделали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более чем 50 тыс. украинцев, разыскиваемых родными.

А ранее мы рассказывали, как десятилетняя чемпионка мира по шашкам играет ради ВСУ.

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Фото: Favbet