Отключение горячей воды в Украине 2023: графики в разных городах страны

С мая этого года в Украине будут отключать горячую воду в городах. Это делают в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Где и когда исчезнет горячая вода — читай в материале.

Отключение горячей воды в Киеве 2023

Столица будет без горячей воды по нескольким адресам со 2 по 19 мая из-за планового ремонта и гидравлических испытаний в Голосееве. Это касается жителей таких улиц:

Саперно-Слободской, Голосеевской, Героев Обороны;

Выставочной, Заболотного, Лятошинского, Дмитрия Луценко;

Героев Мариуполя, Здановской, Васильковской, Стельмаха;

Костанайской, Владимира Брожко, Фрометиевской;

Ямской, Деловой, Антоновича, Физкультуры;

Большой Васильковской, Костанайского переулка, Валерия Лобановского;

Голосеевского проспекта, проспекта Науки, Большой Васильковской;

Антоновича, Жилянской, Владимирской.

Горячая вода: отключение во Львове

С мая во Львове начинаются гидравлические испытания тепловых сетей, а потому и подача горячей воды на время будет приостановлена. С холодной водой останутся жители Сыховского жилмассива, микрорайон Новый Львов, Шевченковского района, а также многие другие потребители.

Отключение горячей воды в Сумах 2023

В Сумах графики отличаются в зависимости от микрорайонов. Так, жители северной части города будут без горячей воды в следующие дни:

С 1 по 11 мая на первом участке магистрали №4 и магистрали №8 в районе ул. Магистратская, ул. Засумская, ул. Садовая, ул. Люблинская, ул. Ярослава Мудрого. С 15 по 25 мая на втором участке магистрали №6 и магистрали №3 в районе ул. Хворостянка, ул. Ремесленная, ул. Металлургов. С 29 мая по 8 июня на третьем участке магистрали №6 в районе ул. Юнаковская, ул. Леси Украинки и просп. Победы. С 12 по 22 июня на четвертом участке магистрали №6 в районе ул. Колпака и просп. Победы.

Приблизительный график отключения воды можно увидеть на сайте пресс-службы горсовета.

Графики отключения горячей воды в других городах Украины

В Черкассах проверка сетей началась раньше, поэтому городской совет сообщил, что сегодня водоснабжение возобновится.

В Харькове будут проверять сети с 1 мая по 1 августа 2023 года. Именно поэтому снабжение горячей водой временно прекратится в более чем 400 домах.

В Винницкой области с 1 мая также начались гидравлические испытания. Они продлятся ориентировочно до 19 июня, но график может измениться из-за степени ремонтных работ.

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