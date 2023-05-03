Отключение горячей воды в Украине 2023: графики в разных городах страны

С мая этого года в Украине будут отключать горячую воду в городах. Это делают в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Где и когда исчезнет горячая вода — читай в материале.
Столица будет без горячей воды по нескольким адресам со 2 по 19 мая из-за планового ремонта и гидравлических испытаний в Голосееве. Это касается жителей таких улиц:
С мая во Львове начинаются гидравлические испытания тепловых сетей, а потому и подача горячей воды на время будет приостановлена. С холодной водой останутся жители Сыховского жилмассива, микрорайон Новый Львов, Шевченковского района, а также многие другие потребители.
В Сумах графики отличаются в зависимости от микрорайонов. Так, жители северной части города будут без горячей воды в следующие дни:
Приблизительный график отключения воды можно увидеть на сайте пресс-службы горсовета.
В Черкассах проверка сетей началась раньше, поэтому городской совет сообщил, что сегодня водоснабжение возобновится.
В Харькове будут проверять сети с 1 мая по 1 августа 2023 года. Именно поэтому снабжение горячей водой временно прекратится в более чем 400 домах.
В Винницкой области с 1 мая также начались гидравлические испытания. Они продлятся ориентировочно до 19 июня, но график может измениться из-за степени ремонтных работ.
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