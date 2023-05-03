Відключення гарячої води в Україні 2023: графіки у різних містах країни

З травня цього року в Україні будуть відключати гарячу воду в містах. Це роблять у зв’язку з підготовкою до нового опалювального сезону. Де й коли зникне гаряча вода — читай у матеріалі.
Столиця буде без гарячої води за кількома адресами з 2 по 19 травня через плановий ремонт та гідравлічні випробування у Голосієві. Це стосується мешканців таких вулиць:
З травня у Львові розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж, а тому й подачу гарячої води на деякий час буде призупинено. З холодною водою залишаться жителі Сихівського житлового масиву, мікрорайон Новий Львів, Шевченківського району, а також багато інших споживачів.
У Сумах графіки відрізняються в залежності від мікрорайонів. Так, жителі північною частини міста будуть без гарячої води у такі дні:
Приблизний графік відключення води можна побачити на сайті пресслужби міськради.
У Черкасах перевірка мереж почалася раніше, тож міська рада повідомила, що сьогодні водопостачання відновиться.
У Харкові перевірятимуть мережі з 1 травня до 1 серпня 2023 року. Саме тому постачання гарячої води тимчасово припиниться у понад 400 будинках.
У Харкові перевірятимуть мережі з 1 травня до 1 серпня 2023 року. Саме тому постачання гарячої води тимчасово припиниться у понад 400 будинках.
На Вінниччині з 1 травня також розпочалися гідравлічні випробування. Вони триватимуть орієнтовно до 19 червня, але графік може змінитися через ступінь ремонтних робіт.
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