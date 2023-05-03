Відключення гарячої води в Україні 2023: графіки у різних містах країни

З травня цього року в Україні будуть відключати гарячу воду в містах. Це роблять у зв’язку з підготовкою до нового опалювального сезону. Де й коли зникне гаряча вода — читай у матеріалі.

Відключення гарячої води в Києві 2023

Столиця буде без гарячої води за кількома адресами з 2 по 19 травня через плановий ремонт та гідравлічні випробування у Голосієві. Це стосується мешканців таких вулиць:

Саперно-Слобідської, Голосіївської, Героїв Оборони;

Виставкової, Заболотного, Лятошинського, Дмитра Луценка;

Героїв Маріуполя, Здановської, Васильківської, Стельмаха;

Костанайської, Володимира Брожка, Фрометіївської;

Ямської, Ділової, Антоновича, Фізкультури;

Великої Васильківської, Костанайського провулка, Валерія Лобановського;

Голосіївського проспекту, проспекту Науки, Великої Васильківської;

Антоновича, Жилянської, Володимирської.

Гаряча вода: відключення у Львові

З травня у Львові розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж, а тому й подачу гарячої води на деякий час буде призупинено. З холодною водою залишаться жителі Сихівського житлового масиву, мікрорайон Новий Львів, Шевченківського району, а також багато інших споживачів.

Відключення гарячої води у Сумах 2023

У Сумах графіки відрізняються в залежності від мікрорайонів. Так, жителі північною частини міста будуть без гарячої води у такі дні:

З 1 по 11 травня на першій ділянці магістралі № 4 та магістралі № 8 в районі вул. Магістратська, вул. Засумська, вул. Садова, вул. Люблінська, вул. Ярослава Мудрого. З 15 по 25 травня на другій ділянці магістралі № 6 та магістралі № 3 в районі вул. Хворостянка, вул. Реміснича, вул. Металургів. З 29 травня по 8 червня на третій ділянці магістралі № 6 в районі вул. Юнаківська, вул. Лесі Українки та просп. Перемоги. З 12 по 22 червня на четвертій ділянці магістралі № 6 в районі вул. Ковпака та просп. Перемоги.

Приблизний графік відключення води можна побачити на сайті пресслужби міськради.

Графіки відключень гарячої води в інших містах України

У Черкасах перевірка мереж почалася раніше, тож міська рада повідомила, що сьогодні водопостачання відновиться.

У Харкові перевірятимуть мережі з 1 травня до 1 серпня 2023 року. Саме тому постачання гарячої води тимчасово припиниться у понад 400 будинках.

На Вінниччині з 1 травня також розпочалися гідравлічні випробування. Вони триватимуть орієнтовно до 19 червня, але графік може змінитися через ступінь ремонтних робіт.

Раніше ми розповідали, хто може не отримати субсидію у 2023 році.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!