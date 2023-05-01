Весна обіцяє багато змін: які нововведення в Україні відбудуться з 1 травня 2023

З настанням травня в Україні слід чекати суттєвих змін. Вони стосуватимуться правил дорожнього руху, комунальних платежів та перерахунку субсидій. Щоб нічого важливого не пропустити, читай у нашому матеріалі, що зміниться з 1 травня 2023 в Україні — про нововведення.

Що зміниться з 1 травня 2023 в Україні: нововведення

Українці можуть позбутися права на субсидію, а внутрішньо переміщені особи зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Зміни будуть і у правилах дорожнього руху.

Перерахунок субсидії 2023

Цього місяця українцям мають перерахувати субсидії на опалювальний сезон, який триватиме до квітня 2024. Тим, хто має борг за комунальні послуги, в субсидії буде відмовлено.

Щоб не втратити пільгу на комунальні послуги, за них потрібно було сплатити до 1 травня 2023 року. Про це йдеться в постанові Мінсоцполітики.

Житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Компенсації ВПО за зруйноване житло під час війни

Внутрішньо переміщені особи, житло яких зруйноване внаслідок війни, зможуть отримати компенсації за нього. Цього місяця запрацює новий механізм. Щоб отримати компенсацію за зруйноване житло, подай заявку в Дії або через нотаріуса.

Особам, які втратили житло та подали заявку, видадуть житлові сертифікати. Їх можна буде обміняти на житло з такою самою площею в будь-якій області України.

До того ж людям, житло яких було зруйноване через війну, не потрібно сплачувати комунальні платежі. Заборгованість за це не стягуватиметься. Про це сказано в постанові Кабміну.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку, — йдеться в постанові.

Зміни в правилах дорожнього руху з 1 травня 2023

Відповідно до правил дорожнього руху в Україні, на період з 1 травня до 1 жовтня водії не зобов’язані вмикати денні ходові вогні під час керування поза містом удень. Про це сказано в §9.8 правил дорожнього руху.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Одноразова грошова допомога працівникам об’єктів критичної інфраструктури

З 1 травня 2023 року держава виплатить одноразову грошову допомогу працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовцям місцевого самоврядування.

Виплати можуть отримати, зокрема, ті громадяни, які отримали інвалідність, під час виконання службових обов’язків у районах ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року. Суми виплат вказані в законі № 2980-IX.

Людям з інвалідністю I групи — 800 тис. грн. Людям з інвалідністю II групи — 500 тис. грн. Людям з інвалідністю III групи — 200 тис. грн. У випадку загибелі працівника — 1 млн грн (допомога виплачується рідним).

Обмін лампочок

З 1 травня 2023 року обмінювати лампочки розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах, де є найбільший попит на них. Раніше ми розповідали, як замовити лампочки.

Кількість ламп для обміну не змінилася. Можна обміняти до п’яти ламп розжарювання на енергоефективні.

Раніше ми розповідали, хто може не отримати субсидію у 2023 році.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!