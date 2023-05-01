Весна обіцяє багато змін: які нововведення в Україні відбудуться з 1 травня 2023

З настанням травня в Україні слід чекати суттєвих змін. Вони стосуватимуться правил дорожнього руху, комунальних платежів та перерахунку субсидій. Щоб нічого важливого не пропустити, читай у нашому матеріалі, що зміниться з 1 травня 2023 в Україні — про нововведення.
Українці можуть позбутися права на субсидію, а внутрішньо переміщені особи зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Зміни будуть і у правилах дорожнього руху.
Цього місяця українцям мають перерахувати субсидії на опалювальний сезон, який триватиме до квітня 2024. Тим, хто має борг за комунальні послуги, в субсидії буде відмовлено.
Щоб не втратити пільгу на комунальні послуги, за них потрібно було сплатити до 1 травня 2023 року. Про це йдеться в постанові Мінсоцполітики.
Житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).
Житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).
Внутрішньо переміщені особи, житло яких зруйноване внаслідок війни, зможуть отримати компенсації за нього. Цього місяця запрацює новий механізм. Щоб отримати компенсацію за зруйноване житло, подай заявку в Дії або через нотаріуса.
Особам, які втратили житло та подали заявку, видадуть житлові сертифікати. Їх можна буде обміняти на житло з такою самою площею в будь-якій області України.
До того ж людям, житло яких було зруйноване через війну, не потрібно сплачувати комунальні платежі. Заборгованість за це не стягуватиметься. Про це сказано в постанові Кабміну.
Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку, — йдеться в постанові.
Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку, — йдеться в постанові.
Відповідно до правил дорожнього руху в Україні, на період з 1 травня до 1 жовтня водії не зобов’язані вмикати денні ходові вогні під час керування поза містом удень. Про це сказано в §9.8 правил дорожнього руху.
В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.
В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.
З 1 травня 2023 року держава виплатить одноразову грошову допомогу працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовцям місцевого самоврядування.
Виплати можуть отримати, зокрема, ті громадяни, які отримали інвалідність, під час виконання службових обов’язків у районах ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року. Суми виплат вказані в законі № 2980-IX.
З 1 травня 2023 року обмінювати лампочки розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах, де є найбільший попит на них. Раніше ми розповідали, як замовити лампочки.
Кількість ламп для обміну не змінилася. Можна обміняти до п’яти ламп розжарювання на енергоефективні.
Раніше ми розповідали, хто може не отримати субсидію у 2023 році.
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