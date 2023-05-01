Весна обещает много изменений: какие нововведения в Украине будут с 1 мая 2023

С наступлением мая в Украине следует ожидать существенных изменений. Они будут касаться правил дорожного движения, коммунальных платежей и пересчета субсидий. Чтобы ничего важного не пропустить, читай в нашем материале, что изменится с 1 мая 2023 в Украине — о нововведениях.

Что изменится с 1 мая 2023 в Украине: нововведения

Украинцы могут лишиться права на субсидию, а внутренне перемещенные лица смогут получить компенсацию за разрушенное жилье. Изменения будут и в правилах дорожного движения.

Пересчет субсидии 2023

В этом месяце украинцам должны пересчитать субсидии на отопительный сезон, который продлится до апреля 2024. Тем, кто имеет долг за коммунальные услуги, в субсидии будет отказано.

Чтобы не потерять льготы на коммунальные услуги, за них нужно было заплатить до 1 мая 2023 года. Об этом говорится в постановлении Минсоцполитики.

Жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

Компенсации ВПЛ за разрушенное жилье во время войны

Внутренне перемещенные лица, жилье которых разрушено в результате войны, смогут получить компенсацию за него. В этом месяце заработает новый механизм. Чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье, подай заявку в Дії или через нотариуса.

Людям, которые потеряли жилье и подали заявку, выдадут жилищные сертификаты. Их можно будет обменять на жилье с такой же площадью в любой области Украины.

К тому же людям, жилье которых было разрушено из-за войны, не нужно платить коммунальные платежи. Задолженность за это не будет взиматься. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме, — говорится в постановлении.

Когда можно ездить без света на авто

Согласно правилам дорожного движения в Украине, на период с 1 мая по 1 октября водители не обязаны включать дневные ходовые огни во время управления вне города днем. Об этом говорится в §9.8 правил дорожного движения.

В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

Единоразовая денежная помощь работникам объектов критической инфраструктуры

С 1 мая 2023 года государство выплатит одноразовую денежную помощь работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления.

Выплаты могут получить, в частности, те граждане, которые получили инвалидность во время выполнения служебных обязанностей в районах ведения боевых действий после 24 февраля 2022 года. Суммы выплат указаны в законе № 2980-IX.

Людям с инвалидностью I группы — 800 тыс. грн. Людям с инвалидностью II группы — 500 тыс. грн. Людям с инвалидностью III группы — 200 тыс. грн. В случае гибели работника — 1 млн грн (помощь выплачивается родным).

Обмен лампочек

С 1 мая 2023 года обменивать лампочки накаливания на LED можно будет только в областных центрах, где есть наибольший спрос на них. Ранее мы рассказывали, как заказать лампочки.

Количество ламп для обмена не изменилось. Можно обменять до пяти ламп накаливания на энергоэффективные.

Ранее мы рассказывали, кто может не получить субсидию в 2023 году.

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