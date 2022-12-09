Плесень на пластиковых окнах и стенах: как от нее избавиться раз и навсегда

Плесень чаще всего появляется тогда, когда в помещении повышенная влажность и плохая вентиляция. Если у тебя такая же проблема, то нужно часто проветривать квартиру и убирать плесень разными способами.

Как убрать плесень на пластиковых окнах — читай в материале.

Плесень на пластиковых окнах: как можно убрать

Вывести плесень можно несколькими способами. Например:

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Сделать механическую чистку поверхности. Подключить к процессу УФ облучение. Участки с плесенью обработать фунгицидами. Смочить места поражения перекисью водорода, борной кислотой, уксусом, спиртом.

Как избавиться от черного грибка на балконе

возьми на 1 л воды 100 мл хлорки и 100 г медного купороса;

перемешай это;

обработай пораженные участки смесью и удали с помощью бумажных полотенец.

Как избавиться от черного грибка на откосах

Откосы из пластика нужно снять и обработать фунгицидом. После этого щели нужно заделать монтажной пеной. Просуши все и верни откосы на место. Если плесень появилась на откосах из гипсокартона, то обработай места фунгицидом и установи новые откосы.

Как избавиться от черного грибка на окнах и подоконнике

Как избавиться от черного грибка на окнах и подоконнике? В первую очередь необходимо устранить в окне протечки и щели.

После этого нужно сделать систему вентиляции (обратись по этому вопросу к специалисту).

Выполняй проветривание и суши откосы с помощью фена. Если плесень сухая, то удаляй ее сухой тряпкой. Если плесень въелась в окна, балкон и подоконники, то необходимо обработать зараженные поверхности химическими растворами.

Также ими можно обрабатывать стены.

Как убрать плесень с окна, стены, балкона и откосов

Обрабатывать поверхности нужно химическими растворами. Например:

медный купорос, разведенный с водой (50 г на 5 л).

Также поможет хлорный раствор (воду с хлоркой необходимо смешать в равных пропорциях).

Нашатырный спирт. В равных пропорциях наноси на плитку и стекло. После нанесения нужно смыть раствор через полчаса. Потом хорошенько проветрить квартиру.

Пищевая сода. 1 ч. л. развести в стакане воды. Протри проблемные места губкой, смоченной этим раствором, и смой водой через 20-30 мин.

Уксус. Пропитай тряпку уксусом и обработай места с плесенью. Оставь на несколько часов и смой водой.

Отбеливатели с хлоркой. Например, можешь взять Белизну, смочить ею тряпку и втирать в пораженные места.

Перекись водорода. Ею нужно смочить тряпку и делать все так же, как описано выше. Но перекись имеет эффект отбеливания. Поэтому с ней нужно работать осторожно.

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