Пліснява на пластикових вікнах і стінах: як її позбутися раз і назавжди

Цвіль найчастіше з’являється тоді, коли в приміщенні підвищена вологість та погана вентиляція. Якщо в тебе така ж проблема, то потрібно часто провітрювати квартиру і прибирати цвіль різними способами.
Як прибрати плісняву на пластикових вікнах — читай у матеріалі.
Вивести плісняву можна кількома способами. Наприклад:
Як позбутися чорного грибка на вікнах та підвіконні? Насамперед необхідно усунути у вікні протікання та щілини.
Після цього потрібно зробити систему вентиляції (звернися з цього питання до фахівця).
Після цього потрібно зробити систему вентиляції (звернися з цього питання до фахівця).
Провітрюй та суши укоси за допомогою фена. Якщо цвіль суха, то видаляй її сухою ганчіркою.
Якщо цвіль в’їлася у вікна, балкон і підвіконня, необхідно обробити заражені поверхні хімічними розчинами. Також ними можна обробляти стіни.
Обробляти поверхні потрібно хімічними розчинами. Наприклад:
Раніше ми розповідали, як правильно зберігати продукти без холодильника.
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