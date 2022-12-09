Пліснява на пластикових вікнах і стінах: як її позбутися раз і назавжди

Цвіль найчастіше з’являється тоді, коли в приміщенні підвищена вологість та погана вентиляція. Якщо в тебе така ж проблема, то потрібно часто провітрювати квартиру і прибирати цвіль різними способами.

Як прибрати плісняву на пластикових вікнах — читай у матеріалі.

Цвіль на пластикових вікнах: як можна прибрати

Вивести плісняву можна кількома способами. Наприклад:

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Зробити механічне чищення поверхні. Підключити до процесу УФ-опромінення. Ділянки з цвіллю обробити фунгіцидами. Змочити місця ураження перекисом водню, борною кислотою, оцтом, спиртом.

Як позбутися чорного грибка на балконі

візьми на 1 л води 100 мл хлорки та 100 г мідного купоросу;

перемішай це;

оброби ділянки сумішшю та видали за допомогою паперових рушників.

Як позбутися чорного грибка на укосах

Укоси із пластику потрібно зняти та обробити фунгіцидом. Після цього щілини потрібно закласти монтажною піною. Просуши все і поверни укоси на місце. Якщо цвіль з’явилася на укосах із гіпсокартону, то оброби місця фунгіцидом та встанови нові укоси.

Як позбутися чорного грибка на вікнах та підвіконні

Як позбутися чорного грибка на вікнах та підвіконні? Насамперед необхідно усунути у вікні протікання та щілини.

Після цього потрібно зробити систему вентиляції (звернися з цього питання до фахівця).

Провітрюй та суши укоси за допомогою фена. Якщо цвіль суха, то видаляй її сухою ганчіркою.

Якщо цвіль в’їлася у вікна, балкон і підвіконня, необхідно обробити заражені поверхні хімічними розчинами. Також ними можна обробляти стіни.

Як прибрати цвіль з вікна, стіни, балкона та укосів

Обробляти поверхні потрібно хімічними розчинами. Наприклад:

мідний купорос, розчинений його у воді (50 г на 5 л).

Також допоможе хлорний розчин (воду з хлоркою необхідно змішати в рівних пропорціях).

Нашатирний спирт. У рівних пропорціях наносити на плитку та скло. Після нанесення потрібно змити розчин через півгодини. Потім добре провітрити квартиру.

Харчова сода. 1 ч. л. розвести у склянці води. Протри проблемні місця губкою, змоченою цим розчином, і змий водою через 20–30 хв.

Оцет. Просочи ганчірку оцтом і оброби місця з пліснявою. Залиш на кілька годин і змий водою.

Відбілювачі з хлоркою. Наприклад, можеш взяти Білизну, змочити нею ганчірку і втирати в уражені місця.

Перекис водню. Ним потрібно змочити ганчірку і робити так само, як описано вище. Але перекис має ефект відбілювання. Тому з ним треба працювати обережно.

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