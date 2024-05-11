А обойти правило можно? Почему Украина не может голосовать на Евровидении-2024 за свою страну

Пока продолжаются выступления финалистов песенного конкурса, зрители могут поддержать именно тех конкурсантов, которые им больше всего понравились. Но многие украинцы предпочли бы отдать свой голос именно своих представительниц. Ведь alyona alyona и Jerry Heil выступили в этом году просто фантастически. Потому и появился вопрос, почему Украина не голосует на Евровидении-2024 за украинских представительниц.

Несмотря на успешное выступление наших певиц, которые также после исполнения конкурсной песни призвали мир поддержать наше государство в борьбе за свободу, правила Евровидения достаточно строги. Поэтому Вікна объясняют, в чем же дело.

Почему Украина не голосует на Евровидении-2024

Правила Евровидения уже многие годы неизменны именно в одном — голосовать за представителей своей страны нельзя.

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Причин может быть много. В первую очередь, проблемой может стать именно подсчет голосов. Ведь их от зрителей считают именно каждая страна отдельно и в истории конкурса еще не было случаев, когда какое-то государство отдавало своим представителям определенное количество баллов.

Кроме того, такая практика будет фактически неэффективной, поскольку, таким образом, любая страна сможет отдать своему представителю самую высокую оценку — 12 баллов. И в конце концов это ей ничем не поможет, поскольку снова уравняет всех в шансах на победу.

А если попытаться обойти правило, есть возможность, что представителей могут дисквалифицировать.

Но вместе с тем голосовать за Украину могут зрители из других стран, в том числе и украинцы, имеющие там номера иностранных операторов мобильной связи.

Как проголосовать за Украину в финале Евровидения-2024 из-за границы

Но проголосовать за Украину можно, но из-за границы. Чтобы поддержать украинских представительниц, нужно отправить SMS с текстом 2 на определенный для каждой страны номер.

Также можно проголосовать с помощью приложения Eurovision Song Contest для Android или iOS.

Хочешь поддержать еще кого-нибудь из конкурсантов? Тогда читай, сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024 и что нужно знать.

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