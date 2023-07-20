Я до сих пор не выдерживаю. О жизни и смерти культовой украинки Русланы Писанки устами её мужа

Война стала главной бедой для всего украинского народа. Но жизни наших граждан уносят не только российские снаряды: неизлечимые болезни убивают выдающихся украинцев.

Уже год прошел со дня ухода легендарной Русланы Писанки. Смерть актрисы, безусловно, большая потеря кино, театра и телевидения, всего культурного мира Украины. Её муж Игорь Исаков рассказал Ранку у Великому місті, как Руслана попала в кино, где ей больше нравилось и как сообщила о болезни.

Как Игорь прожил первый год без любимой — рассказываем дальше.

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Путь к узнаваемости

Многие украинцы впервые увидели Руслану Писанку в программе прогноза погоды. В конце концов люди смотрели этот прогноз только ради неё.

Муж Игорь говорит: тогда Руслану посадили в студию, потому что никто не пришел на кастинг. Так и началась карьера будущей актрисы. Благодаря нетипичной в то время внешности и разрыву канонов, тысячи украинских женщин поверят в себя, когда будут видеть Писанку на экранах.

Да и до прогноза погоды были успехи: за роль в фильме Москаль-волшебник Писанка получила награду имени Александра Довженко.

Впоследствии женщину захватил театр: на время забыла о кино и с головой погрузилась в спектакли. Поэтому, говорит мужчина, начала набирать вес. Решить проблему смог проект Зважені та щасливі, где семейная пара вместе сбросили рекордные 83 кг.

Как не заметили болезнь

Во время одного из представлений в театре Руслана падает и ломает ногу. Анализируя и вспоминая те события, Игорь говорит: должны были заподозрить, что кости ослабли не просто так.

— Её брат заболел такой же болезнью ещё в 2012 году. Так что уже можно было как-то настаивать чаще ходить к врачам, — рассказывает мужчина.

После начала полномасштабного вторжения Игорь отправляет свою Русю в Германию, лечить ногу. Сам остается и ухаживает за мамой жены, которая, как и брат Русланы, борется с коварным раком.

В то же время он узнает ужасное: у его любимой тоже онкология.

— Она так спокойно сказала, о том, что там хорошие врачи и она обязательно вылечится — это только вопрос времени — что я поверил. Я до последнего верил, что она вылечится.

Руслана Писанка не рассказала мужу всей правды, потому что берегла его покой. Впоследствии Игорь узнает, что это лечение было только поддерживающим — шансов на выздоровление не было. 19 июля величайшей украинки не стало. Один за другим ушли из жизни все из семьи Русланы.

Весной 2023 года из-за перепада напряжения во время блэкаутов сгорела и мастерская Русланы, которую помогал строить ещё Кузьма. Совсем недавно скончался и любимый кот пары.

Мужчина не верит в мистику, но удивляется, почему так много горя выпало на него одновременно.

Я до сих пор не выдерживаю этого, — признается мужчина на вопрос, как пережил потерю.

Если хочешь лучше познакомиться с творчеством Русланы Писанки и других культовых украинских актеров, советуем тебе прочитать наш другой материал со списком качественного украинского кино.

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