Шоу-биз

Я до сих пор не выдерживаю. О жизни и смерти культовой украинки Русланы Писанки устами её мужа

Виктория Мельник, редактор сайта 20 июля 2023, 12:00
Писанка
Фото: Instagram

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