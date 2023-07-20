Я досі не витримую. Про життя та смерть культової українки Руслани Писанки устами її чоловіка

Війна нині стала головною бідою для всього українського люду. Але життя наших громадян забирають не лише російські снаряди: невиліковні хвороби вбивають видатних українців.

Уже рік пройшов з дня відходу легендарної Руслани Писанки. Смерть акторки — безумовно, велика втрата для світу кіно, театру і телебачення, всього культурного світу України. Її чоловік Ігор Ісаков розповів Ранку у Великому місті, як Руслана потрапила у кіно, де їй більше подобалося та як повідомила про хворобу.

Як Ігор прожив перший рік без коханої — розповідаємо далі.

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Шлях до впізнаваності

Багато українців вперше побачили Руслану Писанку у програмі прогнозу погоди. Зрештою, люди дивилися цей прогноз тільки заради неї.

Чоловік Ігор каже: тоді Руслану посадили в студію, бо ніхто не прийшов на кастинг. Так і почалася кар’єра майбутньої акторки. Завдяки нетиповій на той час зовнішності та розриву канонів, тисячі українських жінок повірять в себе, коли бачитимуть Писанку на екранах.

Та й до прогнозу погоди були успіхи: за роль у фільмі Москаль-чарівник Писанка отримала нагороду імені Олександра Довженка.

Згодом жінку захопив театр: на якийсь час забула про кіно й з головою поринула у вистави. Через це, каже чоловік, почала набирати вагу. Розв’язати проблему зміг проект Зважені та щасливі, де сімейна пара разом скинули рекордні 83 кг.

Як не помітили хворобу

Під час однієї з вистав у театрі Руслана падає й ламає ногу. Аналізуючи та згадуючи ті події, Ігор каже: мали б запідозрити, що кістки ослабли не просто так.

— Її брат захворів на таку саму хворобу ще у 2012 році. Тож уже можна було б якось наполягати частіше ходити до лікарів, — розповідає чоловік.

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор відправляє свою Русю до Німеччини лікувати ногу. Сам залишається та доглядає за мамою дружини, яка, як і брати Руслани, бореться із підступним раком.

У той самий час він дізнається найгірше: у його коханої теж онкологія.

— Вона так спокійно це сказала, про те, що там хороші лікарі й вона обов’язково вилікується — це лише питання часу — що я повірив. Я до останнього вірив, що вона вилікується.

Руслана Писанка не розповіла чоловікові усієї правди, бо берегла його спокій. Згодом Ігор дізнається, що те лікування було лише підтримувальним — шансів на одужання не було. 19 липня видатної українки не стало. Одне за одним пішли із життя всі з родини Руслани.

Навесні 2023 року через перепад напруги під час блекаутів згоріла й майстерня Руслани, яку допомагав будувати ще Кузьма. Зовсім нещодавно помер і улюблений кіт пари.

Чоловік не вірить у містику, але дивується, чому так багато горя випало на нього одночасно.

Я досі цього не витримую, — зізнається чоловік на запитання, як пережив втрату.

Якщо хочеш краще познайомитися з творчістю Руслани Писанки та інших культових українських акторів, тоді радимо тобі прочитати наш інший матеріал зі списком якісного українського кіно.

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