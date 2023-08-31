Подкормка пчел осенью: как правильно осуществлять и что можно давать

Мед для украинцев — любимое лакомство, которое добавляют в выпечку, напитки и закрутки. Опытные пчеловоды знают, что для того, чтобы собрать как можно больше меда, за пчелами нужно хорошо ухаживать и вовремя подкармливать. Как и чем подкармливать пчел осенью — читай в материале.
После того как ты откачаешь мед (примерно в середине августа), гнездо нужно сократить. После этого нужно начинать осеннюю подкормку пчел. В улье оставь рамки с расплодом и сушью. Убери из него не только товарный мед, но и мед с примесью.
Заканчивают подкормку до начала сентября. К тому моменту из ячеек должен выйти последний пчелиный расплод.
Заканчивают подкормку до начала сентября. К тому моменту из ячеек должен выйти последний пчелиный расплод.
К этому времени в улье не должно быть расплода либо его должно быть минимальное количество. А все пустые ячейки, в которых он был, пчелы зальют медом.
Чаще всего опытные пчеловоды для этих манипуляций используют сахарный сироп. Его разделяют на несколько видов: сахарный сироп, который готовят на сахаре, и инвертированный сахарный сироп. Кроме этого, используют медовую сыту, но такой метод довольно затратный.
Для приготовления классического сахарного сиропа возьми сахар и воду. А вот для инвертированного сахарного сиропа нужно взять сахар, воду и мед. Вместо воды также часто дают молочную сыворотку. Также можно брать другие добавки, которые пчеловоды используют чаще всего именно в побудительных подкормках осенью.
Для подкормки необходимо строго соблюдать пропорции. Конечно, они могут быть разные (все зависит от цели и периода).
Часто пчел подкармливают медом. Это делают с помощью различных кормушек, банок или ячеек сот. Для подкормки медом берут оставшийся в ульях незапечатанный мед. Вот какие существуют для этого способы:
Раньше мы рассказывали, какие бывают необычные виды меда.
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