Подкормка пчел осенью: как правильно осуществлять и что можно давать

Мед для украинцев — любимое лакомство, которое добавляют в выпечку, напитки и закрутки. Опытные пчеловоды знают, что для того, чтобы собрать как можно больше меда, за пчелами нужно хорошо ухаживать и вовремя подкармливать. Как и чем подкармливать пчел осенью — читай в материале.

Подкормка пчел осенью: когда осуществлять

После того как ты откачаешь мед (примерно в середине августа), гнездо нужно сократить. После этого нужно начинать осеннюю подкормку пчел. В улье оставь рамки с расплодом и сушью. Убери из него не только товарный мед, но и мед с примесью.

Заканчивают подкормку до начала сентября. К тому моменту из ячеек должен выйти последний пчелиный расплод.

К этому времени в улье не должно быть расплода либо его должно быть минимальное количество. А все пустые ячейки, в которых он был, пчелы зальют медом.

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Подкормка пчел осенью: что нужно знать

Чаще всего опытные пчеловоды для этих манипуляций используют сахарный сироп. Его разделяют на несколько видов: сахарный сироп, который готовят на сахаре, и инвертированный сахарный сироп. Кроме этого, используют медовую сыту, но такой метод довольно затратный.

Подкормка пчел сахарным сиропом: из чего готовят сахарный сироп

Для приготовления классического сахарного сиропа возьми сахар и воду. А вот для инвертированного сахарного сиропа нужно взять сахар, воду и мед. Вместо воды также часто дают молочную сыворотку. Также можно брать другие добавки, которые пчеловоды используют чаще всего именно в побудительных подкормках осенью.

Подкормка для пчел осенью: как приготовить

Для подкормки необходимо строго соблюдать пропорции. Конечно, они могут быть разные (все зависит от цели и периода).

Например, пчел можно подкармливать сиропом в пропорции 1 к 1, то есть 1 кг сахара на 1 л воды, в период, когда в природе нет медоносов и необходимо создать иллюзию взятка. Если ты подкармливаешь пчел на зиму, то пропорции сиропа подкормки пчел изменяются 2 к 1, то есть 2 кг сахара на 1 л воды. Некоторые пчеловоды изменяют пропорции сиропа подкормки пчел 3 к 2, то есть 3 кг сахара на 2 л воды.

Как подкармливать пчел медом: способы

Часто пчел подкармливают медом. Это делают с помощью различных кормушек, банок или ячеек сот. Для подкормки медом берут оставшийся в ульях незапечатанный мед. Вот какие существуют для этого способы:

Открытый. Когда прошлогодние рамки развешивают недалеко пасеки, предварительно намочив в них мед, чтобы пчелы его собрали. Щадящий. В этом методе соты с медом располагаются за разделительной доской. В случае наличия сот нераспечатанных — их распечатывают.

Раньше мы рассказывали, какие бывают необычные виды меда.

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