Підживлення бджіл восени: як правильно здійснювати та що можна давати

Мед для багатьох — улюблені ласощі, які додають у випічку, напої та закрутки. Досвідчені бджолярі знають, що для того, аби зібрати якнайбільше меду, за бджолами потрібно добре доглядати й вчасно підгодовувати. Як і чим підгодовувати бджіл восени — читай у матеріалі.

Підживлення бджіл восени: коли здійснювати

Після того, як ти відкачаєш мед (приблизно в середині серпня), гніздо потрібно скоротити. Після цього варто починати осіннє підживлення бджіл.

У вулику залиш рамки з розплодом та сушею.

Забери з нього не лише товарний мед, а й мед із домішкою. Закінчують підживлення до початку вересня. До того моменту зі стільників має вийти останній бджолиний розплід. До цього часу у вулику не повинно бути розплоду або його має бути мінімальна кількість. А всі порожні осередки, в яких був розплід, бджоли заллють медом.

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Підживлення бджіл восени: що потрібно знати

Найчастіше досвідчені бджолярі для цих маніпуляцій використовують цукровий сироп. Його поділяють на кілька видів: цукровий сироп, який готують на цукрі, та інвертований цукровий сироп. Крім цього, використовують медову ситу, але такий метод досить затратний.

Підживлення бджіл цукровим сиропом: з чого готують цукровий сироп

Для приготування класичного цукрового сиропу візьми цукор та воду. А ось для інвертованого цукрового сиропу потрібно взяти цукор, воду та мед. Замість води часто дають молочну сироватку. Також можна брати інші добавки, які бджолярі використовують найчастіше саме в підживленнях восени.

Підгодівля для бджіл восени: як приготувати

Для підживлення необхідно суворо дотримуватись пропорцій. Звичайно, вони можуть бути різні (все залежить від мети та періоду).

Наприклад, бджіл можна підгодовувати сиропом у пропорції 1 до 1, тобто 1 кг цукру на 1 л води, у період, коли в природі немає медоносів та необхідно створити ілюзію. Якщо ти підгодовуєш бджіл на зиму, то пропорції сиропу підживлення бджіл змінюються 2 до 1, тобто 2 кг цукру на 1 л води. Деякі бджолярі змінюють пропорції сиропу підживлення бджіл 3 до 2, тобто 3 кг цукру на 2 л води.

Як підгодовувати бджіл медом: способи

Часто бджіл підгодовують медом. Це роблять за допомогою різних годівниць, банок або вічок стільників. Для підживлення медом беруть незапечатаний мед, що залишився у вуликах. Ось які існують для цього способи:

Відкритий. Коли торішні рамки розвішують недалеко пасіки, попередньо намочивши мед, щоб бджоли його зібрали. Ощадливий. У цьому методі стільники з медом розташовуються за дошкою.

Раніше ми розповідали, які бувають незвичайні види меду.

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