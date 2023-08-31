Підживлення бджіл восени: як правильно здійснювати та що можна давати

Мед для багатьох — улюблені ласощі, які додають у випічку, напої та закрутки. Досвідчені бджолярі знають, що для того, аби зібрати якнайбільше меду, за бджолами потрібно добре доглядати й вчасно підгодовувати. Як і чим підгодовувати бджіл восени — читай у матеріалі.
Після того, як ти відкачаєш мед (приблизно в середині серпня), гніздо потрібно скоротити. Після цього варто починати осіннє підживлення бджіл.
У вулику залиш рамки з розплодом та сушею.
У вулику залиш рамки з розплодом та сушею.
Забери з нього не лише товарний мед, а й мед із домішкою. Закінчують підживлення до початку вересня. До того моменту зі стільників має вийти останній бджолиний розплід. До цього часу у вулику не повинно бути розплоду або його має бути мінімальна кількість. А всі порожні осередки, в яких був розплід, бджоли заллють медом.
Найчастіше досвідчені бджолярі для цих маніпуляцій використовують цукровий сироп. Його поділяють на кілька видів: цукровий сироп, який готують на цукрі, та інвертований цукровий сироп. Крім цього, використовують медову ситу, але такий метод досить затратний.
Для приготування класичного цукрового сиропу візьми цукор та воду. А ось для інвертованого цукрового сиропу потрібно взяти цукор, воду та мед. Замість води часто дають молочну сироватку. Також можна брати інші добавки, які бджолярі використовують найчастіше саме в підживленнях восени.
Для підживлення необхідно суворо дотримуватись пропорцій. Звичайно, вони можуть бути різні (все залежить від мети та періоду).
Часто бджіл підгодовують медом. Це роблять за допомогою різних годівниць, банок або вічок стільників. Для підживлення медом беруть незапечатаний мед, що залишився у вуликах. Ось які існують для цього способи:
Раніше ми розповідали, які бувають незвичайні види меду.
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