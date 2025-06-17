Цель — несмотря ни на что: во Львове люди с нарушениями зрения осваивают стрельбу из лука

Люди с нарушениями зрения теперь могут научиться стрелять из лука. Специально для них во Львове запускают пилотный проект Влучні для ветеранов и гражданских.

Все желающие могут овладеть адаптивной стрельбой, пройдя пробные тренировки, после чего сформируют основные команды, сообщила Фундація 03:00.

Стрельба из лука для людей с нарушениями зрения: детали

Благотворительная организация приступила к проекту совместно со спортивной школой Электрон имени Богдана Кокота.

Влучні — это мечта ветерана Ивана Романа, который потерял на фронте руку, ногу и частично зрение. Между многочисленными операциями он заинтересовался стрельбой из лука, а ныне мечтает об участии в Паралимпийских играх.

— Представьте себе: тишина, натянутая тетива, ощущение силы в теле и летящая точно в цель стрела. И это не метафора, — говорят организаторы.

Этот проект — не просто о спорте. Он о новых возможностях, социальной интеграции и силе быть в кругу своих.

Чтобы сформировать основные команды, разыскивают желающих профессионально заниматься адаптивной стрельбой из лука. Это ветераны/ветеранки и гражданские от 18 до 35 лет с 1 группой инвалидности по зрению.

Тренеры подчеркивают, что сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата или передвижение на колесном кресле не станут препятствием.

Также приглашают к сотрудничеству волонтеров и волонтеров: психологов, реабилитологов, тифлопедагогов или просто тех, кто хочет быть рядом и поддержать будущих спортсменов. Для этого нужно иметь несколько часов свободного времени (однократно или несколько раз в неделю в течение нескольких месяцев).

Условия участия:

готовность тренироваться до трех тренировок в неделю;

мотивация развиваться в спорте;

желание быть частью спортивной команды.

Участников ждет:

тренировка с опытными тренерами во Львове;

менторская поддержка от ветерана Ивана Романа;

возможность участвовать в соревнованиях в будущем.

Для всех участников будет обеспечено базовое снаряжение. Тренировки являются бесплатными. Оставить заявку на участие можно по ссылке. А будущие волонтеры могут присоединиться к команде тут.

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Что такое адаптивный спорт и чем отличается от обычного

Адаптивный спорт позволяет людям с инвалидностью и после травм безопасно заниматься спортом с учетом всех медицинских показаний.

Это рекреационные или соревновательные виды спорта, в которых спорт будто бы подстраивается под условия, которые нужны ветерану или гражданскому после ранения.

Адаптивная стрельба из лука отличается от классической тем, что в классической стрелу направляют рукой. В адаптивной форме можно заниматься с ампутацией одной или даже двух рук.

В таком случае стрелу можно направлять зубами, а лук можно прикрепить к протезу, крюку или ноге.

Напомним, что в Украине действует программа Ветеранский спорт, по которой можно получить средства на тренировку.

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