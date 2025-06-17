Цель — несмотря ни на что: во Львове люди с нарушениями зрения осваивают стрельбу из лука

Фото Unsplash Люди с нарушениями зрения теперь могут научиться стрелять из лука. Специально для них во Львове запускают пилотный проект Влучні для ветеранов и гражданских. Все желающие могут овладеть адаптивной стрельбой, пройдя пробные тренировки, после чего сформируют основные команды, сообщила Фундація 03:00. Стрельба из лука для людей с нарушениями зрения: детали Благотворительная организация приступила к проекту совместно со спортивной школой Электрон имени Богдана Кокота. Влучні — это мечта ветерана Ивана Романа, который потерял на фронте руку, ногу и частично зрение. Между многочисленными операциями он заинтересовался стрельбой из лука, а ныне мечтает об участии в Паралимпийских играх. — Представьте себе: тишина, натянутая тетива, ощущение силы в теле и летящая точно в цель стрела. И это не метафора, — говорят организаторы. Pexels Этот проект — не просто о спорте. Он о новых возможностях, социальной интеграции и силе быть в кругу своих. Чтобы сформировать основные команды, разыскивают желающих профессионально заниматься адаптивной стрельбой из лука. Это ветераны/ветеранки и гражданские от 18 до 35 лет с 1 группой инвалидности по зрению.Тренеры подчеркивают, что сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата или передвижение на колесном кресле не станут препятствием. Также приглашают к сотрудничеству волонтеров и волонтеров: психологов, реабилитологов, тифлопедагогов или просто тех, кто хочет быть рядом и поддержать будущих спортсменов. Для этого нужно иметь несколько часов свободного времени (однократно или несколько раз в неделю в течение нескольких месяцев). Условия участия: готовность тренироваться до трех тренировок в неделю; мотивация развиваться в спорте; желание быть частью спортивной команды. Unsplash Участников ждет: тренировка с опытными тренерами во Львове; менторская поддержка от ветерана Ивана Романа; возможность участвовать в соревнованиях в будущем. Для всех участников будет обеспечено базовое снаряжение. Тренировки являются бесплатными. Оставить заявку на участие можно по ссылке. А будущие волонтеры могут присоединиться к команде тут. Читать по теме 500 тысяч грн для ветеранов — кто может рассчитывать на компенсацию Для каких нужд и где будут давать средства? Что такое адаптивный спорт и чем отличается от обычного Адаптивный спорт позволяет людям с инвалидностью и после травм безопасно заниматься спортом с учетом всех медицинских показаний. Это рекреационные или соревновательные виды спорта, в которых спорт будто бы подстраивается под условия, которые нужны ветерану или гражданскому после ранения. Адаптивная стрельба из лука отличается от классической тем, что в классической стрелу направляют рукой. В адаптивной форме можно заниматься с ампутацией одной или даже двух рук. В таком случае стрелу можно направлять зубами, а лук можно прикрепить к протезу, крюку или ноге. Напомним, что в Украине действует программа Ветеранский спорт, по которой можно получить средства на тренировку. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Инклюзия, люди с инвалидностью, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter