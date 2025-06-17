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Цель — несмотря ни на что: во Львове люди с нарушениями зрения осваивают стрельбу из лука

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 июня 2025, 08:00
Цель — несмотря ни на что: во Львове люди с нарушениями зрения осваивают стрельбу из лука
Фото Unsplash

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