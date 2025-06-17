Ціль — попри все: у Львові люди з порушеннями зору освоюють стрільбу з лука

Люди з порушеннями зору відтепер можуть навчитися стріляти з лука. Спеціально для них у Львові запускають пілотний проект Влучні для ветеранів та цивільних.

Всі охочі можуть опанувати адаптивну стрільбу, пройшовши пробні тренування, після чого сформують основні команди, повідомила Фундація 03:00.

Стрільба з лука для людей з порушеннями зору: деталі

Благодійна організація розпочала проект спільно зі спортивною школою Електрон імені Богдана Кокота.

Влучні — це мрія ветерана Івана Романа, який втратив на фронті руку, ногу та частково зір. Між численними операціями він зацікавився стрільбою з лука, а нині мріє про участь у Паралімпійських іграх.

— Уявіть собі: тиша, натягнута тятива, відчуття сили в тілі та стріла, що летить точно в ціль. І це не метафора, — кажуть організатори.

Цей проєкт — не просто про спорт. Він про нові можливості, соціальну інтеграцію та силу бути в колі своїх.

Щоб сформувати основні команди, розшукують охочих професійно займатися адаптивною стрільбою з лука. Це ветерани/ветеранки та цивільні від 18 до 35 років з 1 групою інвалідності по зору.

Тренери наголошують, що супутні порушення опорно-рухового апарату або пересування на кріслі колісному не стануть перешкодою.

Також запрошують до співпраці волонтерів і волонтерок: психологів, реабілітологів, тифлопедагогів або просто тих, хто хоче бути поруч і підтримати майбутніх спортсменів. Для цього потрібно мати кілька годин вільного часу (одноразово або декілька разів на тиждень впродовж декількох місяців).

Умови участі:

готовність тренуватися до трьох тренувань на тиждень;

мотивація розвиватися у спорті;

бажання бути частиною спортивної команди.



На учасників чекає:

тренування з досвідченими тренерами у Львові;

менторська підтримка від ветерана Івана Романа;

можливість брати участь у змаганнях в майбутньому.

Для всіх учасників забезпечать базове спорядження. Тренування є безкоштовними. Залишити заявку на участь можна за посиланням. А майбутні волонтери можуть доєднатися до команди тут.

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Що таке адаптивний спорт та чим відрізняється від звичайного

Адаптивний спорт дозволяє людям з інвалідністю і після травм безпечно займатися спортом з урахуванням всіх медичних показань.

Це рекреаційні чи змагальні види спорту, в яких спорт ніби підлаштовується під умови, потрібні ветерану або цивільному після поранення.

Адаптивна стрільба з лука відрізняється від класичної тим, що в класичній стрілу направляють рукою. В адаптивній формі можна займатися з ампутацією однією або навіть двох рук.

У такому випадку стрілу можна направляти зубами, а лук можна прикріпити до протеза, крюку чи ноги.

Нагадаємо, що в Україні діє програма Ветеранський спорт, через яку можна отримати кошти на тренування.

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