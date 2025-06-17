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Ціль — попри все: у Львові люди з порушеннями зору освоюють стрільбу з лука

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Червня 2025, 08:00
Ціль — попри все: у Львові люди з порушеннями зору освоюють стрільбу з лука
Фото Unsplash

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