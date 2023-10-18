Завораживающая, античная и активная: куда поехать отдыхать в Греции

Греция привлекает туристов со всего мира. Здесь есть много красивых мест которыми хочется полюбоваться. В разных городах ты можешь окунуться в тысячелетнюю историю.

Также в Греции каждый сможет найти занятие себе по душе — купаться в море и загорать на пляже, изучать достопримечательности и подыматься в горы, даже кататься на лыжах.

Мы расскажем, куда можно поехать отдыхать в Греции. Запоминай красивые и интересные места.

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Афины

Невозможно в списке “Какие города посетить в Греции?” обойтись без Афин.

Афины — столица современной Греции, а также город был центром древнегреческой цивилизации. Один из древнейших городов в мире. Здесь ты можешь ознакомиться с тысячелетней историей, окунутся в мир древнегреческих мифов и посмотреть, где же были греческие боги.

Многие из памятников древности занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но Афины также и современный город. Здесь не будет скучно людям разных возрастов, каждый сможет найти, чем заняться.

Салоники

Это город, которому уже больше 3000 лет. Здесь сохранились памятники времён пребывания Римской, Византийской и Оттоманской империй.

Район Ано-Поли занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он чудом не пострадал при пожаре в 1917 году.

Если прогуляться улочками города, можно увидеть сохранившиеся руины византийских стен, которые когда-то окружали город. Кстати, Ано-Поли — самая высокая часть города, в ясную погоду можно джае увидеть вершину горы Олимп, до которой всего 100 км.

Халкидики

Этот полуостров расположен на северо-востоке Греции у побережья Эгейского моря. Здесь есть и средиземноморские леса, и песчаные пляжи.

Полуостров Халкидики богат на достопримечательности. Здесь есть термальные серные источники в Агиа-Параскеви, в Кассандрии — ветряные мельницы, а также этнографический музей. В Полихроно туристы могут совершить прогулку по озеру-заповеднику, где можно увидеть европейскую черепаху Testudinata.

Также на полуострове можно увидеть древние руины Торони и старинную гавань Порто-Куфо.

Метеоры

Наверное, это одна из самых поразительных достопримечательностей Греции. Монастыри Метеоры находятся на вершинах скал, они будто парят в воздухе.

Сами скалы расположены на высоте 400 м над Фессалийской долиной, что возле города Каламбака.

Здесь есть шесть монастырей. Их можно посетить даже за один день, но надо выбрать правильный путь. Начать стоит с монастыря Святого Николая, Варлаама и Великих Метеоров до обеденного перерыва, ведь потом монастыри закрываются. После обеда надо продолжить маршрут и держать путь в Св. Русану, монастырь Св.Троицы и Св. Стефании.

Все шесть монастырей под защитой ЮНЕСКО. Большинство из них были построены еще в 14 веке.

Горнолыжный курорт Сели

Если ты не хочешь купаться в море и быть на песчаном пляже, ведь тебе по душе более активный отдых, ты можешь выбрать горнолыжный курорт в Греции Сели.

Он расположен в области Македония на горе Вермио на высоте 1500-1900 м над уровнем моря. От этого курорта к городу Салоники всего 95 км, а за 24 км расположена гора Верия. Вокруг нее есть много горных деревушек, а природа просто завораживает.

Горнолыжные туры в Сели возможны с декабря по март. Там есть широкие лыжные трассы как для новичков, так и профи. Также можно выбрать сноуборд для активностей.

А если ты хочешь хорошо отдохнуть и не выезжать за пределы страны, то раннее мы рассказывали, куда поехать в Закарпатье.

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