Чарівна, антична та активна: куди поїхати відпочивати у Греції

Греція приваблює туристів з усього світу. Тут є багато красивих місць, якими хочеться помилуватися. У різних містах ти можеш поринути у тисячолітню історію.

Також у Греції кожен зможе знайти заняття собі до душі — купатися в морі та засмагати на пляжі, вивчати пам’ятки та підійматися в гори, навіть кататися на лижах.

Ми розповімо, куди можна поїхати відпочивати до Греції. Запам’ятай красиві та цікаві місця.

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Афіни

Неможливо у списку “Які міста відвідати в Греції?” обійтися без Афін.

Афіни — столиця сучасної Греції, а також місто, яке було центром давньогрецької цивілізації. Одне з найдавніших міст у світі. Тут ти можеш ознайомитися з тисячолітньою історією, поринути у світ давньогрецьких міфів та подивитися, де ж були грецькі боги.

Багато пам’яток давнини занесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Але Афіни також і сучасне місто. Тут не буде нудно людям різного віку, кожен зможе знайти, чим зайнятися.

Салоніки

Це місто, якому вже понад 3000 років. Тут збереглися пам’ятки часів перебування Римської, Візантійської та Оттоманської імперій.

Район Ано-Полі занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, він дивом не постраждав під час пожежі 1917 року.

Якщо прогулятися вуличками міста, можна побачити руїни візантійських стін, які колись оточували місто. До речі, Ано-Полі — найвища частина міста, в ясну погоду можна побачити вершину гори Олімп, до якої всього 100 км.

Халкідікі

Цей півострів розташований на північному сході Греції біля узбережжя Егейського моря. Тут є і середземноморські ліси, і піщані пляжі.

Півострів Халкідікі багатий на визначні пам’ятки. Тут є термальні сірчані джерела в Агіа-Параскеві, в Кассандрії — вітряки, а також етнографічний музей. У Поліхроно туристи можуть здійснити прогулянку озером-заповідником, де можна побачити європейську черепаху Testudinata.

Також на півострові можна побачити стародавні руїни Тороні та старовинну гавань Порто-Куфо.

Метеори

Напевно, це одна з найдивовижніших пам’яток Греції. Монастирі Метеори розташовані на вершинах і скелях, вони ніби висять у повітрі.

Самі скелі розташовані на висоті 400 м над Фессалійською долиною, що біля міста Каламбака.

Тут є шість монастирів. Їх можна відвідати навіть за день, але треба вибрати правильний шлях. Почати варто з монастиря Святого Миколая, Варлаама та Великих Метеорів до обідньої перерви, адже потім монастирі закриваються. Після обіду треба продовжити маршрут і тримати шлях у Св. Русану, монастир Св. Трійці та Св. Стефанії.

Усі шість монастирів під захистом ЮНЕСКО. Більшість із них було побудовано ще у 14 сторіччі.

Гірськолижний курорт Селі

Якщо ти не хочеш купатися в морі й бути на піщаному пляжі, бо тобі до душі активніший відпочинок, ти можеш вибрати гірськолижний курорт у Греції Селі.

Він розташований у Македонії на горі Верміо на висоті 1500-1900 м над рівнем моря. Від цього курорту до міста Салоніки всього 95 км, а за 24 км розташована гора Верія. Навколо неї є багато гірських селищ, а природа просто заворожує.

Гірськолижні тури до Селі можливі з грудня до березня. Там є широкі лижні траси як для новачків, так і профі. Можна також вибрати сноуборд для активностей.

А якщо ти хочеш добре відпочити та не виїжджати за межі країни, раніше ми розповідали, куди поїхати на Закарпатті.

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