Таинственный Banksy оставил граффити в Бородянке. Кто это и самые известные работы художника в мире

Один из самых загадочных и известных современных художников, скрывающийся под псевдонимом Banksy, создал рисунок в поселке Бородянка Киевской области.

Бородянка — когда-то тихий и уютный пригород Киева, ныне сравненный с землей. Оккупанты крушили здесь все, что видели, убивали и пытали местное население, а по себе оставили заминированным чуть ли не каждый уголок городка.

Граффити Бэнкси изображает девочку, стоящую на руках на руинах одной из уничтоженных россиянами многоэтажек. Художник выставил фотоподтверждение своего рисунка в Instagram. Это ещё один важный жест поддержки Украины, ведь за Бэнкси следят люди по всему миру. Это очередное напоминание всем, что война продолжается, и Россия своей агрессией причиняет много боли и разрухи.

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Граффити Бэнкси в Бородянке: фото







Кто такой Banksy

Бэнкси — псевдоним всемирно известного британского уличного художника, политического активиста и режиссера. Он тщательно скрывает свою личность, но имеет собственный Instagram с более чем 11-миллионной аудиторией. Там он выставляет только авторские работы.

В марте на благотворительный аукцион в Лондоне была анонимно выставлена ​​уникальная антивоенная картина — Вanksy’s CND Soldiers. Она была неподписанная под хештегом #ABANKSY4UKRAINE.

Все собранные средства передали в поддержку детской больницы НДСЛ Охматдет в Киеве, которая работала под обстрелами и спасала жизнь взрослым и детям.

Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российского вторжения в Украину. Картину продали за 81 тысячу фунтов.

В 2020 году художник Бэнкси профинансировал морское судно Louise Michel, з помощью которого спасли 150 беженцев из Северной Африки в Средиземном море.

Самые известные работы Бэнкси

Вот несколько наиболее узнаваемых граффити из творчества британского художника.

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