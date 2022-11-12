Таємничий Banksy залишив графіті в Бородянці. Хто це та найвідоміші роботи художника у світі

Один з найбільш загадкових та відомих сучасних митців, який ховається під псевдонімом Banksy, створив малюнок у селищі Бородянка на Київщині.

Бородянка — колись тихе й затишне передмістя Києва, нині зрівняне із землею. Окупанти трощили тут усе, що бачили, вбивали та катували місцеве населення, а по собі залишили замінованим чи не кожен куток містечка.

Графіті Бенксі зображує дівчинку, яка стоїть на руках на руїнах однієї зі знищених росіянами багатоповерхівок. Художник виставив фотопідтвердження свого малюнку в Instagram. Це ще один важливий жест підтримки України, адже за Бенксом стежать люди по всьому світу. Це чергове нагадування усім, що війна триває, і Росія своєю агресією завдає багато болю і розрухи.

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Хто такий Banksy

Бенксі — псевдонім всесвітньовідомого британського вуличного художника, політичного активіста та режисера. Він ретельно приховує свою особу, але має власний Instagram з понад 11-мільйонною аудиторією. Там він виставляє виключно авторські роботи.

У березні на благодійний аукціон у Лондоні було анонімно виставлено унікальну антивоєнну картину — Вanksy’s CND Soldiers. Вона була непідписана під хештегом #ABANKSY4UKRAINE.

Усі зібрані кошти передали на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит у Києві, яка працювала під обстрілами та рятувала життя дорослим і дітям.

Зараз у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну. Картину продали за 81 тисячу фунтів.

У 2020 році художник Бенкс профінансував морське судно Louise Michel, за допомогою якого врятували 150 біженців з Північної Африки в Середземному морі.

Найвідоміші роботи Бенксі

Ось кілька найбільш впізнаваних графіті з творчого доробку британського митця.

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