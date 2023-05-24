Лучше вообще этого не делать. Чем кормить голубей на улице

Кормление голубей в парках и на улице — популярная забава, которую обожают как дети, так и взрослые. Многие используют для этого свежеиспеченную выпечку, семечки и другие вкусности, которые птицы поедают с особым аппетитом.

Однако эксперты бьют тревогу! Делать так — нельзя. Однако если ты все же хочешь подкормить голубей, которые так и лезут в руки за очередным подарком, читай советы о том, что для этого нужно — в материале.

Почему не стоит кормить голубей: экспертное мнение

Орнитолог Анна Кузьо отмечает, что подкормка этих птиц — дело противоречивое.

Я и мои коллеги, исследующие птиц, не рекомендуем этого делать. Во многих развитых странах и городах подкормка голубей не допускается (например, в Лондоне, Венеции и т.д).

— Дело в том, что голуби хорошо приспособлены к городским условиям. Лучше всех среди птиц. В профессиональных кругах даже шутят, что если произойдет апокалипсис и выживет одна птица, то это будет именно голубь, — (смеется).

Это шутка, однако проблема в том, что популяция голубей растет, их становится все больше. Без помощи людей эти птицы могут без проблем найти себе пищу и воду. Некоторые голуби летают на поля, за пределы города, шарят на помойках, на площадях. Однако они портят архитектуру, важные памятники и т.д.

Когда кормят голубей, это в основном делают с детьми. Понятно, что хочется увидеть птицу, полюбоваться ее красотой. Однако они переносят разные заболевания, ведь голуби — колониальные птицы, не заботящиеся о гигиене.

Конечно, в клинических исследованиях не так много случаев заражения заболеваниями из-за птиц. Однако риск существует.

Кроме этого, голуби заражают других птиц (особенно — редких). А у голубя сизого из-за того, что он растет в городах, в тепле, не работает сезонный цикл размножения, как у диких птиц (раз в год, весной). Голуби круглый год гнездятся и выращивают птенцов. У них может быть даже 7-8 кладок в год. Потому живут они, мягко говоря, очень хорошо.

Потому не стоит раскармливать голубей. Если ты очень хочешь поддержать птиц, то лучше прикармливай маленьких птенцов зимой.

Добавляй в кормушки не испорченную, не жареную и не соленую пищу (соль у птиц не выводится из организма, поэтому они страдают от обезвоживания). Лучше всего сыпать в кормушки орехи или сырые семена (не жареные). Арахис и не соленую арахисовую пасту.

Чем кормить голубей: что можно и нельзя

Для голубей и лебедей люди часто несут целые буханки хлеба. Теоретически, можно давать немного таких изделий (если они не испорчены). К примеру, можно принести миску зерна и крошки от хлеба.

Но учитывая то, что люди идут на площади и к прудам частенько с целыми батонами, то такой подход вообще не полезен. Кроме этого, птицам нельзя есть черный хлеб, ведь он плохо влияет на кишечник.

Чем кормить голубей

По словам эксперта, зерно — это вполне естественный корм для этих птиц, потому что они и в природе такое едят. Подойдут для кормления следующие культуры:

ячмень;

пшено;

овес;

семена подсолнечника;

пшеница;

кукуруза желтая.

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