Краще взагалі це не робити: чим годувати голубів на вулиці

Годування голубів у парках та на вулиці — популярна забава, яку обожнюють як діти, так і дорослі. Багато хто використовує для цього свіжоспечену випічку, соняшник та інші смаколики, які птахи поїдають з особливим апетитом.

Однак експерти б’ють на сполох! Робити це — не можна. Однак якщо ти все ж хочеш підгодувати голубів, які так і лізуть в руки за черговим гостинцем, читай поради про те, що для цього потрібно — у матеріалі.

Чому не варто годувати голубів: експертна думка

Орнітолог Ганна Кузьо зазначає, що підгодівля цих птахів — справа суперечлива.

Я і мої колеги, які досліджують птахів, не рекомендуємо цього робити. У багатьох розвинених країнах та містах підгодівля голубів заборонена (наприклад, у Лондоні, Венеції й т.д).

— Річ у тому, що голуби дуже добре пристосовані до міських умов. Найкраще серед всіх птахів. У професійних колах навіть жартують, що якщо станеться апокаліпсис і виживе один птах, то це буде саме голуб, — (сміється).

Це жарт, однак проблема в тому, що популяція голубів зростає, їх стає все більше. Без допомоги людей ці птахи можуть без проблем знайти для себе їжу та воду. Деякі голуби літають на поля, за межі міста, нишпорять у смітниках, на площах. Однак вони псують архітектуру, важливі пам’ятки тощо.

Коли годують голубів, це переважно роблять з дітками. Зрозуміло, що хочеться побачити пташку, полюбуватися її красою. Однак вони переносять різні захворювання, адже голуби — колоніальні птахи, які не дбають про гігієну.

Звичайно, в клінічних дослідженнях є не так багато випадків зараження захворювань через птахів. Однак ризик існує.

Крім цього, голуби заражають інших птахів (особливо — рідкісних). Голуб сизий через те, що росте в містах, у теплі, у них не працює сезонний цикл розмноження як у диких птахів (раз на рік, весною). Голуби цілий рік гніздяться та вирощують пташенят. У них може бути навіть 7-8 кладок на рік. Тому живуть вони, м’яко кажучи, дуже добре.

Тому не варто розгодовувати голубів. Якщо ти дуже хочеш підтримати птахів, то краще підгодовуй маленьких пташенят взимку.

Додавай у годівнички не зіпсовану, не смажену та не солону їжу (сіль у наших пташок не виводиться з організму, тому вони страждають від зневоднення). Найкраще сипати до годівниці горіхи або сире насіння (не смажене), арахіс та не солену арахісову пасту.

Чим годувати голубів: що можна і не можна

Для голубів та лебедів люди часто несуть цілі буханці хліба. Теоретично, можна давати трішки таких виробів (якщо вони не зіпсовані).

Наприклад, можна принести миску зерна та крихти від хліба. Але враховуючи те, що люди йдуть на площі та до ставків частенько з цілими батонами, то такий підхід взагалі не є корисним. Крім цього, птахам не можна їсти чорний хліб, адже він погано впливає на кишківник.

Чим годувати голубів: кращі продукти для підгодівлі

За словами експерта, зерно — цілком природний корм для цих птахів, тому що вони й в природі таке їдять. Підійдуть для годівлі такі культури:

ячмінь;

пшоно;

овес;

гречка;

насіння соняшнику;

пшениця;

кукурудза жовта.

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