Для здоровья и плодовитости: чем обрабатывать деревья весной и когда можно начинать опрыскивание

Забота о саде является важной составляющей его плодовитости и красоты. С приходом солнца и тепла все живое просыпается, в том числе вредители, которые могут наседать на деревья и портить их. Читай в нашем материале, чем обрабатывать деревья весной, когда это делать и чем.
Весной необходимо опрыскивать деревья от вредителей и возбудителей болезней, ведь за зиму их могло накопиться много. Наиболее благоприятным временем для опрыскивания деревьев является конец апреля — начало мая.
В это время деревьям уже не угрожают заморозки и еще не растут плоды. Когда на деревьях распускаются листья и цветы, нужно начинать обработку от вредителей. Для опрыскивания лучше всего дождаться теплой погоды без ветра и дождей.
В опрыскивании больше всего нуждаются такие деревья:
Опрыскивание деревьев обеспечивает не только защиту от вредителей и болезней, но и увеличивает их плодовитость, бережет от воздействия окружающей среды.
Для начала необходимо определить, какие деревья и чем ты хочешь обработать. Подготовить средства для опрыскивания деревьев можно самостоятельно. Если ты увидел(-а) в саду вредителей, подбери средство именно против этого вида.
Дождись солнечной и теплой погоды. Очень важно, чтобы опрыскивание не смыло дождем. Ведь тогда не будет никакого эффекта и придется все делать заново.
Фото: Pexels
Приобрети или сделай раствор самостоятельно и перелей его в опрыскиватель. Начни обрабатывать деревья средством от коры до листьев, если есть зеленые плоды, их тоже можно обработать.
Не забудь о защитной одежде. Ведь химикаты могут попасть в дыхательные пути. Для защиты надень костюм, маску и перчатки. А после опрыскивания постирай одежду и сходи в душ.
Если ты хочешь защитить деревья от вредителей, используй один из этих опрыскивателей:
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