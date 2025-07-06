Не украшение, а сигнал: что означает желтая лента на ошейнике собаки

Фото Unsplash Если присмотреться, то можно заметить, что на ошейниках и поводках некоторых собак есть желтые ленты или бантики. Это не просто аксессуар от пет-перентов, а важное сообщение для людей вокруг — животному нужен покой. Ветеринарная клиника Kyiv Vet рассказала больше о международной инициативе Yellow Dog Project. Желтая лента на собаке: что значит Проект Yellow Dog Project призван обратить внимание на то, что у животных тоже есть плохое настроение. А пушистые ушки и милые глаза не означают автоматическое согласие на контакт с посторонними людьми. Желтая лента — это сигнал: не все собаки готовы к общению, даже если имеют милый вид или маленький размер; собаке (или ее владельцу) может быть некомфортно, опасно или тревожно от компании других людей, особенно с другими песиками. Unsplash Это не украшение, а важный знак, что собаке нужно расстояние, а потому не стоит подходить без разрешения. Читать по теме Почему мисочки животных нужно мыть каждый день: важный нюанс для здоровья хвостиков Посуда твоего кота или собаки тоже нуждается в очищении, говорят эксперты. Собака с желтой лентой или бантиком может иметь определенные проблемы, требующие дистанции: болезнь или восстановление после болезни; страх или поведенческие трудности; нелюбовь к чужим людям или собакам; обучение или социализация; простое нежелание контактировать с другими. Инициаторы акции призывают людей уважать личные границы собак и их пет-перентов и не навязывать знакомства без согласия.Unsplash Не стоит подходить без разрешения. Даже если твоя собачка дружелюбна, не факт, что то же можно сказать о другой. Так что знание о желтой ленте может сделать прогулку собак более комфортной для всех. Беспризорные животные тоже нуждаются в нашем внимании. Если ты не имеешь возможности стать владельцем, тогда читай, как помочь бездомным котам и собакам по-другому. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter