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Не украшение, а сигнал: что означает желтая лента на ошейнике собаки

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 июля 2025, 10:00
Не украшение, а сигнал: что означает желтая лента на ошейнике собаки
Фото Unsplash

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