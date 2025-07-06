Не украшение, а сигнал: что означает желтая лента на ошейнике собаки

Если присмотреться, то можно заметить, что на ошейниках и поводках некоторых собак есть желтые ленты или бантики. Это не просто аксессуар от пет-перентов, а важное сообщение для людей вокруг — животному нужен покой.

Ветеринарная клиника Kyiv Vet рассказала больше о международной инициативе Yellow Dog Project.

Желтая лента на собаке: что значит

Проект Yellow Dog Project призван обратить внимание на то, что у животных тоже есть плохое настроение. А пушистые ушки и милые глаза не означают автоматическое согласие на контакт с посторонними людьми.

Желтая лента — это сигнал:

не все собаки готовы к общению, даже если имеют милый вид или маленький размер;

собаке (или ее владельцу) может быть некомфортно, опасно или тревожно от компании других людей, особенно с другими песиками.

Это не украшение, а важный знак, что собаке нужно расстояние, а потому не стоит подходить без разрешения.

Собака с желтой лентой или бантиком может иметь определенные проблемы, требующие дистанции:

болезнь или восстановление после болезни;

страх или поведенческие трудности;

нелюбовь к чужим людям или собакам;

обучение или социализация;

простое нежелание контактировать с другими.

Инициаторы акции призывают людей уважать личные границы собак и их пет-перентов и не навязывать знакомства без согласия.

Не стоит подходить без разрешения. Даже если твоя собачка дружелюбна, не факт, что то же можно сказать о другой. Так что знание о желтой ленте может сделать прогулку собак более комфортной для всех.

Беспризорные животные тоже нуждаются в нашем внимании. Если ты не имеешь возможности стать владельцем, тогда читай, как помочь бездомным котам и собакам по-другому.

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