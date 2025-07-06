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Не прикраса, а сигнал: що означає жовта стрічка на ошийнику собаки

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Липня 2025, 10:00
Не прикраса, а сигнал: що означає жовта стрічка на ошийнику собаки
Фото Unsplash

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