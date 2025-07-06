Не прикраса, а сигнал: що означає жовта стрічка на ошийнику собаки

Якщо пригледітися, то можна помітити, що на нашийниках та повідцях деяких собак є жовті стрічки або бантики. Це не просто аксесуар від пет-перентів, а важливе повідомлення для людей навколо — тваринці потрібен спокій.

Ветеринарна клініка Kyiv Vet розповіла більше про міжнародну ініціативу Yellow Dog Project.

Жовта стрічка на собаці: що означає

Проект Yellow Dog Project покликаний звернути увагу на те, що у тваринок теж є поганий настрій. А пухнасті вушка і милі очі не означають автоматичну згоду на контакт зі сторонніми людьми.

Жовта стрічка — це сигнал, що:

не всі собаки готові до спілкування, навіть якщо мають милий вигляд або маленький розмір;

собаці (або її власнику) може бути некомфортно, небезпечно або тривожно від компанії інших людей, особливо з іншими песиками.

Це не прикраса, а важливий знак про те, що собаці потрібна відстань, а тому не варто підходити без дозволу.

Собака з жовтою стрічкою або бантиком може мати певні проблеми, що потребують дистанції:

хвороба чи відновлення після хвороби;

страх чи поведінкові труднощі;

нелюбов до чужих людей чи собак;

навчання або соціалізація;

просте небажання мати контакт з іншими.

Ініціатори акції закликають людей поважати особисті межі собак і їхніх пет-перентів і не нав’язувати знайомства без згоди.

Не варто підходити без дозволу. Навіть якщо твій песик дружелюбний, не факт, що те саме можна сказати про іншого. Тож знання про жовту стрічку може зробити прогулянку собак більш комфортною для всіх.

Безпритульні тваринки теж потребують нашої уваги. Якщо ти не маєш змоги стати власником, тоді читай, як допомогти бездомним котам і собакам по-іншому.

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