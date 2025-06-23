Чому мисочки тварин треба мити щодня: важливий нюанс для здоров’я хвостиків

Миска тварини — той елемент, який залишається поза належною увагою. Не всі пет-перенти приділяють достатньо часу прибиранню посуду своїх улюбленців, хоча на поверхні можуть жити сальмонела, кишкова паличка та інші патогени.

Візуально чиста миска може бути оманливою. Тому будь-який посуд кота чи собаки потрібно мити щодня. Благодійний фонд Гавкіт розповів детальніше про миття посуду улюбленця.

Миття посуду для тварин: у чому потреба

За даними National Sanitation Foundation, посуд котів та собак входить до п’ятірки найбрудніших місць у домі, разом із раковиною і кухонною губкою.

Власники тварин можуть помітити, що на дні посуду формується слизька поверхня. І це не просто слина, а біоплівка — тонкий шар бактерій, який не змивається звичайною водою. У цьому випадку впорається лише мило і гаряча вода.

— 96% власників не миють миски тварин щодня. І дарма, бо це шкодить і тварині, і людині, — стверджують у фонді.

Та що загрожує тварині, якщо нехтувати чистотою посуду? Серед неприємних симптомів:

діарея, блювання;

інфекції шкіри й кишківника;

пліснява на поверхні, неприємний запах;

комахи та гризуни в будинку.

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Як дотримуватись гігієни посуду тварин

Експерти радять пам’ятати про такі прості правила:

мити миску після кожного прийому їжі;

оновлювати воду мінімум двічі на день;

дезінфікувати посуд раз на тиждень (наприклад, розчином соди й води);

не мити миску разом з людським посудом;

використовувати окрему губку або щітку, щоб уникнути перехресного зараження.

Якщо турбуєшся не лише про домашніх тварин, а й про вуличних, не забувай і про їхній посуд.

Пил, комахи, листя та тепло сприяють розвитку грибків і бактерій. Тому поїлки варто мити кілька разів на тиждень.

Не забувай, що котам та собакам підходить фільтрована або бутильована вода. А от мінеральну краще не давати, адже вона може бути перенасичена солями, які негативно впливають на сечовидільну систему.

Якщо покладаєш на себе відповідальність за безпритульних тварин, тоді варто знати, чим правильно їх годувати. Ключові правила і види їжі зібрали в матеріалі.

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