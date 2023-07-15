Кринж, трэш и база: что означает современный сленг — примеры и объяснения

Молодежные слова, англицизмы и сленг — часть нашего общения, которое часто вызывает диаметрально разные реакции у людей всех возрастов и мировоззрения. Для кого-то это проблема, угрожающая стагнацией и уничтожением украинского языка.
Другие же уверены: поскольку общество развивается, то совершенно ничего удивительного или плохого в том, что в ежедневное общение входят заимствованные слова из других языков — нет.
Сегодня мы познакомим тебя с 15 сленговыми словами, которые сейчас распространены среди украинцев. Природа их происхождения — разная, но все они сейчас популярны.
Ты точно слышал/(-а) это слово! Кринжем можно назвать то, что вызывает неприятные эмоции, подобные испанскому стыду.
Фото: know your meme
Когда ты с чем-то соглашаешься, считаешь это мнение основополагающим или отражающим истину — тогда это база. Происходит от английского based, что означает базированный.
Слово роффл происходит из английского rolling on the floor laughing, то есть кататься от смеха на полу. Роффл — это шутка или иронизация.
Словом, что можно употребить в похожем по значению ряду, есть мем. Мем — это не обращение к даме в Англии, а шутка.
Когда не знаешь, как одним словом описать теплую атмосферу вокруг, можешь сказать “теплый вайб”.
Вайбовать — это также получать удовольствие от атмосферы, событий или поведения.
Чил как явление и как действие происходит из английского chill и переводится как отдых.
Это человек, который тебе очень нравится, но с которым у тебя не может быть романтических отношений. Также распространено говорят “ловить краш”, что значит ощутить симпатию.
К примеру, крашем может быть именитый актер, а поймать краш можно от поведения политика, поддерживающего Украину.
А вот трэш — это ситуация, которая не укладывается в наше понимание возможного. К примеру, как сейчас можно поддерживать РФ. Вот это действительно ужас, трэш.
В английском скам означает мошенничество, присвоение чужого через обман или завладение доверием. К нам значение скама дошло в более простом понимании: это обман, ложная информация.
Это — стыдить. Тебя могут устыдить (зашеймить) за твои поступки или действия.
Когда кто-то пытается похвастаться чем-то, выставить на показ и вообще старается поразить чем-то — этот человек форсит. К примеру, форсит своими большими донатами на ВСУ.
Имба — это сленговое слово, возникшее в сообществах геймеров и широко распространившееся в сети. Имба происходит от английского слова imbalance — несбалансированность, недостаток в компьютерной игре, который может давать преимущество тому или иному персонажу.
Подростки употребляют это слово не как отрицательную характеристику. Имбой скорее могут назвать как нечто классное и смешное, так и кринжевое.
Токсическим могут назвать человека, пытающегося обидеть кого-то ведь таким образом, он чувствует себя лучше. Таких людей, не вызывающих восхищения своими манерами, называют токсик.
Зашквар по своему значению похож на кринж — это что-то унизительное, стыдное.
Зашквар может иногда разрушить репутацию человека, например — одна пренебрежительная песня о волонтерах или Украине может навсегда уничтожить уважение к артисту.
Когда у двух людей возникает общий интерес к чему-то, сходятся мысли, стиль в одежде или вкус на музыку, такое совпадение называют мэтчем. Из английского мэтч и значит — совпадение.
Слово пришло к нам из английского языка. Пруф — это подтверждение, факт, аргумент. Так что когда тебя просят пруфы — речь идет о доказательствах.
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