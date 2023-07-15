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Кринж, трэш и база: что означает современный сленг — примеры и объяснения

Виктория Мельник, редактор сайта 15 июля 2023, 13:00
сленговые слова
Фото: Pexels

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