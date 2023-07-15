Кринж, трэш и база: что означает современный сленг — примеры и объяснения

Молодежные слова, англицизмы и сленг — часть нашего общения, которое часто вызывает диаметрально разные реакции у людей всех возрастов и мировоззрения. Для кого-то это проблема, угрожающая стагнацией и уничтожением украинского языка.

Другие же уверены: поскольку общество развивается, то совершенно ничего удивительного или плохого в том, что в ежедневное общение входят заимствованные слова из других языков — нет.

Сегодня мы познакомим тебя с 15 сленговыми словами, которые сейчас распространены среди украинцев. Природа их происхождения — разная, но все они сейчас популярны.

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Сленговые слова, которые употребляют украинцы

Кринж

Ты точно слышал/(-а) это слово! Кринжем можно назвать то, что вызывает неприятные эмоции, подобные испанскому стыду.

База

Когда ты с чем-то соглашаешься, считаешь это мнение основополагающим или отражающим истину — тогда это база. Происходит от английского based, что означает базированный.

Роффл

Слово роффл происходит из английского rolling on the floor laughing, то есть кататься от смеха на полу. Роффл — это шутка или иронизация.

Словом, что можно употребить в похожем по значению ряду, есть мем. Мем — это не обращение к даме в Англии, а шутка.

Вайб

Когда не знаешь, как одним словом описать теплую атмосферу вокруг, можешь сказать “теплый вайб”.

Вайбовать — это также получать удовольствие от атмосферы, событий или поведения.

Чил

Чил как явление и как действие происходит из английского chill и переводится как отдых.

Краш

Это человек, который тебе очень нравится, но с которым у тебя не может быть романтических отношений. Также распространено говорят “ловить краш”, что значит ощутить симпатию.

К примеру, крашем может быть именитый актер, а поймать краш можно от поведения политика, поддерживающего Украину.

Трэш

А вот трэш — это ситуация, которая не укладывается в наше понимание возможного. К примеру, как сейчас можно поддерживать РФ. Вот это действительно ужас, трэш.

Скам

В английском скам означает мошенничество, присвоение чужого через обман или завладение доверием. К нам значение скама дошло в более простом понимании: это обман, ложная информация.

Шеймить

Это — стыдить. Тебя могут устыдить (зашеймить) за твои поступки или действия.

Форсить

Когда кто-то пытается похвастаться чем-то, выставить на показ и вообще старается поразить чем-то — этот человек форсит. К примеру, форсит своими большими донатами на ВСУ.

Имба

Имба — это сленговое слово, возникшее в сообществах геймеров и широко распространившееся в сети. Имба происходит от английского слова imbalance — несбалансированность, недостаток в компьютерной игре, который может давать преимущество тому или иному персонажу.

Подростки употребляют это слово не как отрицательную характеристику. Имбой скорее могут назвать как нечто классное и смешное, так и кринжевое.

Токсик

Токсическим могут назвать человека, пытающегося обидеть кого-то ведь таким образом, он чувствует себя лучше. Таких людей, не вызывающих восхищения своими манерами, называют токсик.

Зашквар

Зашквар по своему значению похож на кринж — это что-то унизительное, стыдное.

Зашквар может иногда разрушить репутацию человека, например — одна пренебрежительная песня о волонтерах или Украине может навсегда уничтожить уважение к артисту.

Мэтч

Когда у двух людей возникает общий интерес к чему-то, сходятся мысли, стиль в одежде или вкус на музыку, такое совпадение называют мэтчем. Из английского мэтч и значит — совпадение.

Пруф

Слово пришло к нам из английского языка. Пруф — это подтверждение, факт, аргумент. Так что когда тебя просят пруфы — речь идет о доказательствах.

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