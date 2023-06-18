Обогащай язык красиво. 20 украинских слов, которые тебе следует знать

Во время полномасштабного вторжения уже большинство украинцев поняли: язык — это часть безопасности страны. Тот, кто употребляет язык другой страны и не знает родной — пускает вражеские войска на территорию родного дома.

Чтобы облегчить изучение украинского языка, появилось множество разговорных клубов и курсов. Мы предлагаем тебе 20 красивых украинских слов, которые обогатят твой язык.

20 слов на украинском с объяснением

Пане та пані

Когда не знаешь, как правильно обратиться к человеку, с которым не знаком/(-а), лучше использовать эту красивую украинскую форму обращения.

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Такое обращение будет интеллигентным и подчеркнет уважение, с которым ты обращаешься.

Кохати

По-украински не будет ошибкой говорить “люблю”, однако “кохати” — удельное украинское слово, которое очень благозвучно.

Лебідка

Так можно обратиться к женщине, которую любишь — маме, дочери, сестре, бабушке или любимой девушке.

Митець та мисткиня

Когда не знаешь, чем занимается творческий человек — рисует, пишет, танцует, поет или играет на музыкальных инструментах — его можно назвать “митцем”.

Байдикувати

Если хочется отдохнуть и ничего не делать — можно “байдикувати”. Вероятно, это слово является удельно украинским.

Метикувати

“Метикувати” — это думать над чем-то, решать трудные задачи. А человек, который любит много думать — “метикувата”.

Млосний

Бывает так, что чувствуешь внутри себя что-то непостижимо опьяняющее? И тогда трудно описать, какое состояние ты сейчас чувствуешь?

Тогда слово “млосний” — именно для тебя. “Млосним” можно назвать то, что опьяняет и дурманит, вызывает чувство расслабления.

Слушний

Если не знаешь, как правильно перевести российскую кальку “прав”, воспользуйся словом “слушний”. “Слушна думка!” — можешь ответить другу или подруге, которые предлагают вместе поучить украинский язык.

Пройдисвіт

Так можно назвать человека, способного на плохие поступки и имеющего “плохую славу”.

Примарний

Слово “примарний” имеет много смыслов. Но все они объединены значением: вымышленный непродолжительный, недостижимый, ложный.

Обопільний

Это красивое слово означает “взаимный”.

Легіт

“Легіт” — не путать с “легенем” (молодой парень) — это легкий и теплый ветер, который можно почувствовать кожей.

Абищиця

Вещь, которая есть, но не приносит никакой пользы в хозяйстве — это “абищиця”.

Манівцем

“Манівцями” можно ходить и даже говорить. Например, “ходити манівцями” — это идти по обходным дорогам. А “говорити манівцями” означает намекать, или уклоняться от прямого ответа.

Пальчатки

Когда на улице лето и не сезон перчаток, то их можно заменить на легкие, кружевные “пальчатки”.

Німувати

“Німувати” означает молчать, отмалчиваться.

Спохмурніти

Синоним к слову “спохмурніти” — “зажуритися”.

Путівець

А вот если ты уже и идешь “манівцями”, то только “путівцями” — полевыми дорогами.

Чудернацький

“Чудернацький” — это странный, необычный, не такой, как все.

Примилятися

Когда кто-то пытается задобрить, обольстить или понравиться кому-то в хороших целях — это “примилятися”.

Украинский — нежный и яркий язык. Чтобы знать больше слов, можешь заглянуть в наш другой материал.

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