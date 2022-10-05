Если меряться, то лексиконом! Какие украинские слова следует выучить каждому

Украинский язык богат яркими словами, которые удачно подойдут под любую ситуацию. И каждому из нас стоит выучить хотя бы несколько из них, чтобы вовремя похвастаться перед друзьями!
В период популяризации всего украинского предлагаем ознакомиться с несколькими словами, которые точно очаруют твоих собеседников.
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Еще больше самобытных украинских слов ты можешь узнать на курсах украинского языка, при этом углубив свои общие знания. Где найти курсы украинского языка для себя, можешь прочитать в нашем материале.
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