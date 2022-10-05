Если меряться, то лексиконом! Какие украинские слова следует выучить каждому

Украинский язык богат яркими словами, которые удачно подойдут под любую ситуацию. И каждому из нас стоит выучить хотя бы несколько из них, чтобы вовремя похвастаться перед друзьями!

В период популяризации всего украинского предлагаем ознакомиться с несколькими словами, которые точно очаруют твоих собеседников.

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Десять украинских слов на все случаи жизни

Навколішки . Значит то же, что и “на колени”, но звучит гораздо интереснее.

. Значит то же, что и “на колени”, но звучит гораздо интереснее. Краля . Это слово как нельзя лучше описывает красивую женщину, и не стоит придавать ему вульгарного значения.

. Это слово как нельзя лучше описывает красивую женщину, и не стоит придавать ему вульгарного значения. Лебідка . Это тебе взамен привычным и стереотипным “зайка”, “котик”.

. Это тебе взамен привычным и стереотипным “зайка”, “котик”. Обопільно. Это слово можно употреблять именно в том случае, когда говорят “по взаимному согласию” или “взаимно”.

Цмулити . “Цмулити” — это пить с наслаждением. А еще — замена слова “курить”.

. “Цмулити” — это пить с наслаждением. А еще — замена слова “курить”. Млосний . Внушающий тебя в печаль. “Млосний” также может быть употреблен в значении “удушливый”, например, о погоде.

. Внушающий тебя в печаль. “Млосний” также может быть употреблен в значении “удушливый”, например, о погоде. Пройдисвіт . Это более известное слово, которое ты можешь употреблять к неприятному тебе человеку с наклонностями к уловкам.

. Это более известное слово, которое ты можешь употреблять к неприятному тебе человеку с наклонностями к уловкам. Примара . “Примарою” может быть не только призрак или видение, но и ложное впечатление. Сравнивать с “примарою” также можно человека, который выглядит устало.

. “Примарою” может быть не только призрак или видение, но и ложное впечатление. Сравнивать с “примарою” также можно человека, который выглядит устало. Майоріти . Это делает наш сине-желтый флаг на освобожденной от оккупантов территории: “майорить” в синем небе.

. Это делает наш сине-желтый флаг на освобожденной от оккупантов территории: “майорить” в синем небе. Зоріти. Значит излучать и сиять, но часто употребляется и для описания настроения или внешности людей.

Еще больше самобытных украинских слов ты можешь узнать на курсах украинского языка, при этом углубив свои общие знания. Где найти курсы украинского языка для себя, можешь прочитать в нашем материале.

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