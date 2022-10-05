Якщо мірятись — то лексиконом! Які українські слова варто вивчити кожному

Українська мова багата на яскраві слова, які вдало підійдуть під будь-яку ситуацію. І кожному з нас варто вивчити хоча б кілька з них, щоби вчасно похизуватися перед друзями!
У часи популяризації всього українського пропонуємо тобі ознайомитися з кількома словами, які точно зачарують співрозмовників.
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Ще більше самобутніх українських слів ти можеш дізнатися на курсах української мови, водночас поглибивши загальні знання. Де знайти курси з української мови для себе, можеш пошукати у нашому матеріалі.
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