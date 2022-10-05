Якщо мірятись — то лексиконом! Які українські слова варто вивчити кожному

Українська мова багата на яскраві слова, які вдало підійдуть під будь-яку ситуацію. І кожному з нас варто вивчити хоча б кілька з них, щоби вчасно похизуватися перед друзями!

У часи популяризації всього українського пропонуємо тобі ознайомитися з кількома словами, які точно зачарують співрозмовників.

Читати на тему Це наша зброя! Актор Тарас Цимбалюк про важливість української мови Тарас Цимбалюк висловив свою думку щодо українізації.

Десять українських слів на всі випадки життя

Навколішки . Означає те саме, що й “на коліна”, але звучить набагато цікавіше.

. Означає те саме, що й “на коліна”, але звучить набагато цікавіше. Краля . Це слово якнайкраще описує красиву жінку, і не варто надавати йому вульгарного значення.

. Це слово якнайкраще описує красиву жінку, і не варто надавати йому вульгарного значення. Лебідонька . Це тобі на заміну звичним і стереотипним “зайчик”, “котик”.

. Це тобі на заміну звичним і стереотипним “зайчик”, “котик”. Обопільно. Загалом це слово можна вживати саме в тому випадку, коли кажуть “за взаємною згодою” чи “взаємно”.

Цмулити . Цмулити — це пити з насолодою. А ще — заміна слову “палити” в значенні куріння.

. Цмулити — це пити з насолодою. А ще — заміна слову “палити” в значенні куріння. Млосний . Той, що навіює на тебе смуток. Млосний також може бути вжитим у значенні “задушливий”, як-от погода.

. Той, що навіює на тебе смуток. Млосний також може бути вжитим у значенні “задушливий”, як-от погода. Пройдисвіт . Це більш відоме слово, яке ти можеш вживати до неприємної тобі людини з нахилами до хитрощів.

. Це більш відоме слово, яке ти можеш вживати до неприємної тобі людини з нахилами до хитрощів. Примара . Примарою може бути не лише привид чи видіння, але й помилкове враження. Порівнювати з примарою також можна людину, яка має кепський вигляд.

. Примарою може бути не лише привид чи видіння, але й помилкове враження. Порівнювати з примарою також можна людину, яка має кепський вигляд. Майоріти . Це робить наш синьо-жовтий стяг на звільненій від окупантів території: майорить у синім небі.

. Це робить наш синьо-жовтий стяг на звільненій від окупантів території: майорить у синім небі. Зоріти. Означає випромінювати та сяяти, але часто вживається й для опису настрою чи зовнішності людей.

Ще більше самобутніх українських слів ти можеш дізнатися на курсах української мови, водночас поглибивши загальні знання. Де знайти курси з української мови для себе, можеш пошукати у нашому матеріалі.

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