Це наша зброя! Актор Тарас Цимбалюк про важливість української мови

Україна досить довго перебувала у складі СРСР, де українську мову пригнічували й нав’язували російську. Більшість наших батьків, дідусів та бабусь народилися й виросли за радянських часів, тому вони могли звикнути до російської мови.

Але Україна стала незалежною понад 30 років тому, тож нашу мову треба берегти, цінувати й просувати. Особливо зараз, коли вже понад сім місяців Росія знищує наші міста та вбиває людей. Російська мова стала для нас ворожою.

Актор серіалу Полкан на Новому каналі Тарас Цимбалюк розповів, чому питання української мови зараз важливе.

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Мова — однозначно наша зброя, — наголошує актор.

— Якщо ми говоримо про Швейцарію, де люди розмовляють англійською, німецькою, то носії цієї мови не були агресорами в таких масштабах.

Якщо ж йдеться про росіян, які принесли в Україну свою мову, то після повномасштабного вторгнення ми повинні розуміти, це — мова агресора, — сказав Тарас в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Він наголошує: ми маємо усвідомити: ось окупант, і російська мова несе в собі максимальне зло.

Проте актор зауважує: не варто тиснути на людей з Маріуполя, Луганська тощо. Вони мають поступово призвичаїтися до української мови й перейти на неї.

Росіяни довгі роки нав’язували нам свою культуру та навіть присвоювали нашу. Раніше ми розповідали, які пісні вкрали росіяни.

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