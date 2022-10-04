Это наше оружие! Актер Тарас Цымбалюк о важности украинского языка

Украина достаточно долго находилась в составе СССР, где украинский язык подавляли и навязывали русский. Большинство наших родителей, дедушек и бабушек родились и выросли в советское время, поэтому они могли привыкнуть к русскому языку.

Но Украина стала независимой более 30 лет назад, поэтому наш язык нужно беречь, ценить и продвигать. Особенно сейчас, когда уже более семи месяцев Россия уничтожает наши города и убивает людей. Русский — это язык врага.

Актер сериала Полкан на Новом канале Тарас Цымбалюк рассказал, почему вопрос украинского языка сейчас важен.

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Язык — однозначно наше оружие, — подчеркивает актер.

— Если мы говорим о Швейцарии, где люди говорят по-английски, по-немецки, то носители этого языка не были агрессорами в таких масштабах.

Если же речь идет о россиянах, которые принесли в Украину свой язык, то после полномасштабного вторжения мы должны понимать, это — язык агрессора, — сказал Тарас в интервью Алине Доротюк.

Он отмечает: мы должны осознать: вот оккупант, и русский язык несет в себе максимальное зло.

Однако актер замечает: не стоит давить на людей из Мариуполя, Луганска и других городов. Они должны постепенно привыкнуть к украинскому языку и перейти на него.

Россияне долгие годы навязывали нам свою культуру и даже присваивали нашу. Ранее мы рассказывали, какие песни украли россияне.

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