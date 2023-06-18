Подорожі та натхнення

Збагачуй мову красиво. 20 українських слів, які тобі варто знати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Червня 2023, 15:00
українські слова
Фото: Pexels

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