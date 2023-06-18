Збагачуй мову красиво. 20 українських слів, які тобі варто знати

Під час повномасштабного вторгнення вже більшість українців зрозуміла: мова — це частина безпеки країни. Той, хто послуговується мовою іншої країни та не знає рідної — впускає ворожі війська на територію рідного дому.

Аби полегшити вивчення української мови, з’явилося багато розмовних клубів та курсів. Ми пропонуємо тобі 20 красивих українських слів, які збагатять твою мову.

20 слів українською з поясненням

Пане та пані

Коли не знаєш, як правильно звернутися до людини, з якою не знайомий/(-а), краще використати цю красиву українську форму звертання.

Зараз також дивляться

Така форма буде інтелігентною та підкреслить повагу, з якою ти звертаєшся.

Кохати

Українською не буде помилкою казати “люблю”, однак “кохати” — питоме українське слово, яке дуже милозвучне.

Лебідка

Так можна звернутися до жінки, яку любиш — мами, дочки, сестри, бабусі чи коханої дівчини.

Митець та мисткиня

Коли не знаєш, чим саме займається творча людина — малює, пише, танцює, співає чи грає на музичних інструментах — її можна назвати митцем.

Байдикувати

Коли хочеться відпочити та нічого не робити — можна байдикувати. Ймовірно, це слово є питомо українським.

Метикувати

Метикувати — це думати над чимось, розв’язувати важкі задачі. А людина, яка любить багато думати, є метикуватою.

Млосний

Буває так, що відчуваєш всередині себе щось незбагненно п’янке? І тоді важко описати, який саме стан ти зараз відчуваєш?

Тоді слово “млосний” — саме для тебе. Млосним можна назвати те, що п’янить та дурманить, викликає почуття розслаблення.

Слушний

Коли не знаєш, як правильно перекласти російську кальку “мати рацію”, скористайся словом “слушний”. “Слушна думка!” — можеш відповісти другу чи подрузі, що пропонують тобі разом повчити українську мову.

Пройдисвіт

Так можна назвати людину, яка здатна на погані вчинки та має “погану славу”.

Примарний

Слово “примарний” має багато сенсів. Але всі вони об’єднані значеннями: вигаданий нетривалий, недосяжний, несправжній.

Обопільний

Це красиве слово означає “взаємний”.

Легіт

Легіт — не плутати з легенем (молодий хлопець) — це легкий та теплий вітер, який можна відчути шкірою.

Абищиця

Річ, яка є, але не приносить жодної користі у господарстві — це абищиця.

Манівцем

Манівцем можна ходити і навіть говорити. Наприклад, “ходити манівцями” — це йти обхідними дорогами. А “говорити манівцями” означає натякати, або ухилятися від прямої відповіді.

Пальчатки

Коли надворі літо та не сезон рукавиць, то російські “перчатки” можна замінити на легкі, мереживні пальчатки.

Німувати

Німувати означає мовчати, відмовчуватися.

Спохмурніти

Синонім до слова спохмурніти — зажуритися.

Путівець

А ось якщо ти вже і йдеш манівцями, то тільки путівцями — польовими дорогами.

Чудернацький

Чудернацький — це дивний, незвичний, не такий як всі.

Примилятися

Коли хтось намагається піддобритися, звабити чи сподобатися комусь у хороших цілях — це примилятися.

Українська — ніжна та яскрава мова. Щоб знати ще більше слів, можеш зазирнути в наш інший матеріал.

Підписуйся на наш Telegram та ділися новинами в Instagram!