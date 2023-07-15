Подорожі та натхнення

Крінж, треш і база: що означає сучасний сленг — приклади та пояснення

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Липня 2023, 13:00
сленгові слова
Фото: Pexels

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