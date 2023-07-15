Крінж, треш і база: що означає сучасний сленг — приклади та пояснення

Молодіжні слова, англіцизми та сленг — частина нашого спілкування, яке часто викликає діаметрально різні реакції у людей різного віку та світогляду. Для когось це — проблема, що загрожує стагнацією та знищенням української мови.

Інші ж впевнені: оскільки суспільство розвивається, то абсолютно нічого дивного чи поганого у тому, що у щоденне спілкування входять запозичені слова з інших мов, немає.

Сьогодні ми познайомимо тебе з 15 сленговими словами, які нині поширено вживаються українцями. Природа їхнього походження — різна, але всі вони зараз є популярними.

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Сленгові слова, які вживають українці

Крінж

Ти точно чув/(-ла) це слово! Крінжем можна назвати те, що викликає неприємні емоції, схожі до іспанського сорому.

База

Коли ти з чимось погоджуєшся, вважаєш цю думку основоположною чи такою, що відображає істину — тоді це база. Походить від англійського based, що означає базований.

Рофл

Слово рофл походить з англійського rolling on the floor laughing, тобто качатися від сміху на підлозі. Рофл — це жарт або іронізація.

Словом, що можна вжити у схожому за значенням ряду, є мем. Мем — це не звертання до дами в Англії, а жарт.

Вайб

Коли не знаєш, як одним словом описати теплу атмосферу навколо, можеш сказати “теплий вайб”. Не те щоб в українській мові не знайшлося відповідника — просто вайб звучить особливо по-сучасному.

Вайбувати це також отримувати задоволення від атмосфери, подій чи поведінки.

Чіл

Чіл як явище та чілити як дія походить з англійського chill й перекладається як відпочинок.

Краш

Це людина, яка тобі дуже подобається, але з якою в тебе не може бути романтичних стосунків. Також поширено говорять “ловити краш”, що означає відчути симпатію.

Наприклад, крашем може бути іменитий актор, а зловити краш можна від поведінки політика, що підтримує Україну.

Треш

А ось треш — це ситуація, яка не вкладається у наше розуміння можливого. Наприклад, як зараз можна підтримувати РФ. Ось це дійсно — жах, треш.

Скам

В англійській скам означає шахрайство, привласнення чужого через обман чи заволодіння довірою. До нас значення скаму дійшло у трохи простішому розумінні: обман, неправдива інформація.

Шеймити

Українською це — соромити. Тебе можуть засоромити (зашеймити) за твої вчинки чи дії.

Форсити

Коли хтось намагається похизуватися чимось, виставити на показ та й загалом прагне вразити чимось — ця людина форсить. Наприклад, форсить своїми великими донатами на ЗСУ.

Імба

Імба — це сленгове слово, яке виникло у спільнотах геймерів і широко поширилось у мережі. Імба походить від англійського слова imbalance — незбалансованість, недолік у компʼютерній грі, який водночас може давати перевагу тому чи іншому персонажу.

Підлітки вживають це слово не як негативну характеристику. Імбою скоріше можуть назвати як щось класне й смішне, так і крінжове.

Токсік

Токсичною можуть назвати людину, що намагається образити когось, бо таким чином вона почувається краще. Таких людей, що не викликають захоплення своїми манерами, називають токсік.

Зашквар

Зашквар за своїм значенням схожий до крінжа — це щось принизливе, стидке, соромне, осоромливе, ніяковіле.

Зашквар може інколи зруйнувати репутацію людини, наприклад — одна зневажлива пісня про волонтерів чи Україну може навіки знищити повагу до артиста.

Метч

Коли у двох людей виникає спільний інтерес до чогось, сходяться думки, стиль в одязі чи смак на музику, такий збіг називають метчем. З англійської метч і означає — збіг.

Пруф

Слово прийшло до нас також з англійської мови. Пруф — це підтвердження, факт, аргумент. Тож коли тебе просять пруфи — йдеться про докази.

Якщо ж тобі цікаво глибше зануритися у питомо українські слова, тоді переходь за посиланнями до нашого іншого матеріалу та збагачуй свою мову.

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