Путешествия и вдохновение

Андрея Первозванного, день Святого Николая Чудотворца и Рождество Христово — церковные праздники в декабре 2022

Анастасия Грубрина, редактор сайта 26 ноября 2022, 07:30
Церковні свята у грудні 2022 — календар свят
Фото: Pexels

Больше новостей
Що робити, якщо акаунт Google зламали — інструкція
Кажется, мой аккаунт взломали: как восстановить доступ и защитить аккаунт в Google
як їсти під час блекауту
Как нормально питаться, несмотря на блэкаут и стресс: секреты экстремальной сбалансированности от нутрициолога
Де можна зняти готівку в Україні за відсутності світла: список установ
Где снять наличные, когда нет света? Кассы магазинов и интерактивная карта банков Украины, работающих без электричества
Підйом по сходам
Преодолеть лестницу без одышки! Как подняться на этаж нетренированным людям
Смотреть больше

Материалы по теме

День Святого Миколая
Чтобы все были довольны: идеи подарков на Святого Николая
День благодарения
День благодарения: когда празднуют, история, традиции и отмечают ли в Украине
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку
Обнаружили пропаганду “русского мира”? Результаты обысков СБУ в Киево-Печерской лавре
Різдвяний піст 2022: коли починається і скільки триватиме
Все о Рождественском посте: что это, когда начинается и что можно кушать

Видео
Карта бойових дій в Україні 26.11.2022 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 26 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:18
Розмови окупантів
“Либо без рук и ног, либо 200-м!” Военный РФ ноет, что их не отпускают в отпуск
0:05:09
Бахмут
Самая горячая точка на фронте: какая ситуация в Бахмуте сейчас
0:10:06
Медики
После жестоких боев пугала тишина: как медики работали под огнем в Черниговской области
0:05:24
Херсон сьогодні
Несокрушимые украинцы не покидают Херсон! Как люди выживают без всего и последние новости с города
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о важных международных решениях и осуждении России
0:12:21
Коли дадуть світло в Києві — виконавчий директор ДТЕК
В Киеве свет будут давать на два – три часа: что происходит с энергосистемой сейчас
0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Худший этап энергосистема уже прошла — глава Укрэнерго о возобновлении электропитания в Украине
Втрати Росії
430 за вчера: сколько военных потеряла РФ в Украине
0:05:30
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию
Больше видео
Підйом по сходам
Читать дальше
Преодолеть лестницу без одышки! Как подняться на этаж нетренированным людям
Холостяк
Читать дальше
Когда тьма вокруг — солнце сияет в сердцах: как прошел пятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь