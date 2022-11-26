Андрія Первозванного, день Святого Миколая Чудотворця і Різдво Христове — церковні свята у грудні 2022

В останньому місяці року на нас чекають аж вісім церковних свят! Найважливішими датами будуть день Святого Миколая Чудотворця, а також Різдво Христове для християн західного обряду. Дивись у нашому матеріалі церковні свята у грудні 2022.

4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці

Цей день є одним із найбільших християнських Богородичних свят. Його відзначають на честь приведення Богородиці в Єрусалимський храм для присвячення Богу. В календарі українських свят цей день започатковує зимовий сезон і завершує осінній.

Християни вірять, що в цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло.

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7 грудня — день Великомучениці Катерини

Це свято також називають Катеринин день. Християни вшановують пам’ять Катерини Олександрійської, яка померла за свою віру.

У цей день не можна розпалювати багаття, займатися важкою роботою та рукоділлям. Предки влаштовували жіночі посиденьки та їли пісні страви, ворожили на судженого й багато молилися.

10 грудня — ікони Божої Матері Знамення

Ця ікона є однією з найважливіших у православ’ї. На образі можна побачити Богоматір, що молиться і немовля на її лоні. Ікона є однією з найдавніших. Зараз вона знаходиться у Свято-Знаменському жіночому монастирі, що на Дніпропетровщині.

13 грудня — день Андрія Первозванного

У цей день шанують першого апостола, якого закликав Ісус — Андрія. Християни йдуть до церкви, аби помолитися за здоров’я та благополуччя рідних та близьких.

У день Андрія Первозванного не можна займатися рукоділлям, сваритися, важко працювати, вживати алкоголь і ворожити.

Читати на тему За бажанням вірян — ПЦУ дозволила проводити богослужіння на Різдво 25 грудня Православна церква України дозволила єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове 25 грудня.

17 грудня — день святої Варвари

Цей день заведено святкувати лише жінкам, адже Варвара була жіночою покровителькою. У свято предки ворожили на судженого і ставили гілочки вишні у воду, якщо вони квітли на Різдво, скоро дівчина мала вийти заміж.

На день Варвари не можна прати й потрібно прокинутися якомога раніше.

19 грудня — день Святого Миколая Чудотворця

Древні писання розповідають, що Миколай був покровителем мандрівників, бідних, хворих, а ще дітей. Тому в це свято діти отримують подарунки від Святого Миколая під подушку.

На день Святого Миколая потрібно ставити свічку в церкві й просити Чудотворця про блага і здоров’я, влаштовувати застілля та запрошувати родичів і сусідів у гості.

У свято не можна сваритися, бути в поганому настрої, а потрібно молитися і дякувати святому за блага в житті.

22 грудня — день ікони Божої Матері Несподівана радість

За віруваннями ця ікона дає людям надію на прощення. У церквах проходять літургії, які потрібно відвідати. А також, щоб замолити гріхи, потрібно прописати їх на папері і подумати, як можна їх виправити.

Вважається, що ця ікона допомагає знайти розв’язання проблем, духовну силу та отримати прощення від людини, яку образив(-ла).

25 грудня — Різдво Христове (у християн західного обряду або за бажанням вірян)

ПЦУ дозволила вірянам святкувати Різдво тоді, коли їм хочеться. Тому 25 грудня віряни східного обряду святкуватимуть Різдво Христове разом із західним обрядом, якщо захочуть.

Різдво є найважливішим святом усіх християн, адже означає народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

Різдвом завершується піст Адвент, який триває 40 днів. До речі, ми розповідали, як правильно дотримуватися посту.

У Святий Вечір співають урочисті літургії, а після служби заведено збиратися на святу вечерю. В період Різдва люди покликані чинити милосердні справи й творити добро.

Раніше ми розповідали, чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня.

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