Андрія Первозванного, день Святого Миколая Чудотворця і Різдво Христове — церковні свята у грудні 2022

В останньому місяці року на нас чекають аж вісім церковних свят! Найважливішими датами будуть день Святого Миколая Чудотворця, а також Різдво Христове для християн західного обряду. Дивись у нашому матеріалі церковні свята у грудні 2022.
Цей день є одним із найбільших християнських Богородичних свят. Його відзначають на честь приведення Богородиці в Єрусалимський храм для присвячення Богу. В календарі українських свят цей день започатковує зимовий сезон і завершує осінній.
Християни вірять, що в цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло.
Це свято також називають Катеринин день. Християни вшановують пам’ять Катерини Олександрійської, яка померла за свою віру.
У цей день не можна розпалювати багаття, займатися важкою роботою та рукоділлям. Предки влаштовували жіночі посиденьки та їли пісні страви, ворожили на судженого й багато молилися.
Ця ікона є однією з найважливіших у православ’ї. На образі можна побачити Богоматір, що молиться і немовля на її лоні. Ікона є однією з найдавніших. Зараз вона знаходиться у Свято-Знаменському жіночому монастирі, що на Дніпропетровщині.
У цей день шанують першого апостола, якого закликав Ісус — Андрія. Християни йдуть до церкви, аби помолитися за здоров’я та благополуччя рідних та близьких.
У день Андрія Первозванного не можна займатися рукоділлям, сваритися, важко працювати, вживати алкоголь і ворожити.
Цей день заведено святкувати лише жінкам, адже Варвара була жіночою покровителькою. У свято предки ворожили на судженого і ставили гілочки вишні у воду, якщо вони квітли на Різдво, скоро дівчина мала вийти заміж.
На день Варвари не можна прати й потрібно прокинутися якомога раніше.
Древні писання розповідають, що Миколай був покровителем мандрівників, бідних, хворих, а ще дітей. Тому в це свято діти отримують подарунки від Святого Миколая під подушку.
На день Святого Миколая потрібно ставити свічку в церкві й просити Чудотворця про блага і здоров’я, влаштовувати застілля та запрошувати родичів і сусідів у гості.
На день Святого Миколая потрібно ставити свічку в церкві й просити Чудотворця про блага і здоров’я, влаштовувати застілля та запрошувати родичів і сусідів у гості.
У свято не можна сваритися, бути в поганому настрої, а потрібно молитися і дякувати святому за блага в житті.
За віруваннями ця ікона дає людям надію на прощення. У церквах проходять літургії, які потрібно відвідати. А також, щоб замолити гріхи, потрібно прописати їх на папері і подумати, як можна їх виправити.
Вважається, що ця ікона допомагає знайти розв’язання проблем, духовну силу та отримати прощення від людини, яку образив(-ла).
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