Подорожі та натхнення

Андрія Первозванного, день Святого Миколая Чудотворця і Різдво Христове — церковні свята у грудні 2022

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 07:30
Церковні свята у грудні 2022 — календар свят
Фото: Pexels

Більше новин
Зник голос: що робити і як швидко його відновити
Втратив(-ла) змогу говорити? Що робити, коли зник голос
Що робити, якщо акаунт Google зламали — інструкція
Здається, мій акаунт зламали: як відновити доступ і захистити обліковий запис у Google
як їсти під час блекауту
Як нормально харчуватися попри блекаут та стрес: секрети екстремальної збалансованості від нутриціологині
Де можна зняти готівку в Україні за відсутності світла: список установ
Де зняти готівку, коли немає світла? Каси магазинів та інтерактивна мапа банків України, які працюють без електрики
Дивитись більше

Матеріали по темі

День Святого Миколая
Щоб усі були задоволені: ідеї подарунків на Святого Миколая
Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
День подяки
День подяки: коли святкують, історія, традиції та чи відзначають в Україні
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку
Виявили пропаганду “російського миру”? Результати обшуків СБУ у Києво-Печерській лаврі

Відео
Карта бойових дій в Україні 26.11.2022 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 26 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:18
Розмови окупантів
“Або без рук і ніг, або 200-м!” Військовий РФ ниє, що їх не відпускають у відпустку
0:05:09
Бахмут
Найзапекліша точка на фронті: яка ситуація у Бахмуті зараз
0:10:06
Медики
Після запеклих боїв лякала тиша: як медики працювали під вогнем у Чернігівській області
0:05:24
Херсон сьогодні
Незламні українці не покидають Херсон! Як люди виживають без усього та останні новини з міста
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії
0:12:21
Коли дадуть світло в Києві — виконавчий директор ДТЕК
У Києві світло даватимуть на дві – три години: що відбувається з енергосистемою зараз
0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Найгірший етап енергосистема вже пройшла — голова Укренерго про відновлення електроживлення в Україні
Втрати Росії
430 за вчора: скільки військових втратила РФ в Україні
0:05:30
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережити блекаут без стресу: як українцям підготуватись до найгіршого сценарію
Більше відео
Підйом по сходах
Читати далі
Подолати сходи без задишки! Як піднятися на поверх нетренованим людям
Холостяк
Читати далі
Коли темрява навколо — сонце сяє у серцях: як минув п’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь