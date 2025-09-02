Геомагнитная активность в Одессе в сентябре 2025 года: прогноз магнитных бурь на 2-4 число

Геомагнитные бури могут влиять на нашу жизнь, в частности на здоровье людей, чувствительных к изменениям в геомагнитном поле, а также на работу навигационных систем и спутниковых технологий, вызывая их сбои.

Какая геомагнитная активность в Одессе сегодня, 2 сентября 2025 года, а также чего ждать в ближайшие дни — узнаешь в материале.

Какая геомагнитная активность в Одессе по состоянию на 2 сентября

2 сентября 2025 года Одесса будет находиться под влиянием геомагнитной активности среднего уровня.

Синоптики связывают этот уровень с недавним мощным выбросом корональной массы из активной области на Солнце, который достиг Земли в 2:00 по киевскому времени в среду, 2 сентября.

Этот выброс вызвал геомагнитную бурю уровня G2 (умеренная).

В Одессе, как и в других регионах во время таких бурь, могут наблюдаться изменения в работе GPS-навигации, а также возможны перебои в работе радиосвязи.

Метеочувствительные люди могут ощущать усталость или неожиданную сонливость, существует риск аритмии, повышенного давления, изменений в гормональном фоне, особенно у людей с проблемами щитовидной железы.

Людям с уязвимой нервной системой стоит быть готовыми к приступам раздражительности, тревоги, иногда возникает головная боль.

Однако важно отметить, что не все одинаково реагируют на геомагнитную активность. Метеочувствительные люди ощущают её влияние сильнее всего. Но подавляющая часть населения практически не замечает никаких эффектов.

Геомагнитная активность в Одессе в сентябре: прогноз на 3–4 число

Согласно прогнозам, в сентябре 2025 года в Одессе ожидается несколько геомагнитных бурь разной силы. В частности:

3 сентября ночью и в утренние часы прогнозируется слабая буря, но 4 сентября геомагнитная ситуация придёт в норму.

Для получения актуальной информации о геомагнитной активности в Одессе и других регионах стоит обращаться к специализированным сайтам или к официальным источникам, например, Spaceweather.gov.

Узнай также полный прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025 года — чтобы планировать жизнь с учётом возможного влияния на здоровье и работу навигационных систем.

