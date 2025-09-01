Магнитные бури в сентябре 2025 года: какие дни будут самыми тяжелыми

Сентябрь, первый месяц осени, окажется довольно богатым на такое явлением, как магнитные бури. Синоптики прогнозируют довольно сильные магнитные бури в течении всего месяца, поэтому следует быть готовыми к ним, особенно если ты метеозависимый человек. Читай в материале, когда прогнозируются магнитные бури в сентябре.

Прогноз магнитных бурь: календарь на сентябрь 2025 года

Геомагнитная активность измеряется в Кр-индексах и А-индексах: Кр-индекс будет колебаться в пределах от 2 до 7, а А-индекс — от 5 до 55. В целом, по прогнозу Центром прогнозирования космической погоды NOAA, ожидается три волны геомагнитной активности, а именно:

с 1 по 3 сентября: в эти дни Кр-индекс может достигать 7 баллов, поэтому метеозависимым людям следует быть максимально осторожными и внимательными, ведь это считается очень сильной магнитной бурей;

с 6 по 10 сентября: Кр-индекс почти все дни будет держаться на отметке 4 балла;

с 15 по 23 сентября: этот период времени начнется с магнитной бури 5-ти баллов по КР-индексу, а дальше спадет до 3 баллов и будет держаться до 23 числа.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь на сентябрь могут изменяться, а специалисты рекомендуют проверять прогноз каждые три часа, потому, как геомагнитная активность меняется очень часто.

Кто находится в зоне риска от магнитных бурь

Напомним, что в зоне риска и наиболее чувствительным людьми в отношении магнитных бурь люди с хроническими заболеваниями, например, мигренями, головными болями разной этиологии, и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В зоне риска попадают пожилые люди, дети, подростки, а также беременные. Не исключено, что любой человек может быть метеозависимым, поэтому следует проверить этот момент у специалистов.

Что избежать плохого самочувствия, следует больше отдыхать в эти дни, но не стоит забывать о минимальных физических нагрузках: зарядке, разминке, прогулке по улице. Еще следует минимизировать кофе и алкоголь, высыпаться и питаться сбалансировано, тогда влияние магнитных бурь будет максимально снижено.

