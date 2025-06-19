В США мертвая женщина родила малыша: как это могло произойти

Иногда в жизни случаются настолько жуткие истории, что в них трудно поверить. Одна из них произошла в Соединенных Штатах Америки. Беременная женщина, которой диагностировали смерть мозга, несколько месяцев удерживалась врачами на искусственной вентиляции легких для кесарева сечения и спасения ребенка.

Подробностями истории поделились Assosiated Press. Рассказываем, почему врачи приняли такое решение и о тонкостях американского законодательства.

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В Соединенных Штатах Америки, в штате Джорджия, произошел странный медицинский случай: мертвой Адриане Смит сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. С февраля 2025 года у женщины диагностировали смерть мозга. На момент смерти она была беременна.

Врачи решили подключить женщину со смертью мозга к аппарату ИВЛ, чтобы сохранить жизнь ребенка и “доносить” его до срока, при котором можно сделать кесарево. Ребенок родился 13 июня. Об этом сообщила бабушка новорожденной Эйприл Ньюкирк.

Провести кесарево сечение врачи смогли на шестом месяце беременности, при том, что мать ребенка умерла на восьмой неделе (2 месяце) беременности. Четыре месяца врачи поддерживали жизнедеятельность Адрианы с помощью ИВЛ.

Ребёнка назвали Ченс, ныне он в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Приблизительный вес ребенка на момент рождения — 820 граммов.

Ожидается, что с ним все будет хорошо. Он просто борется. Мы просто хотим, чтобы за него помолились, — сказала бабушка ребенка и мать умершей женщины.

Женщина рассказала, что у ее дочери были сильные головные боли, поэтому она обратилась в больницу и получила рецепт на лекарства. На следующее утро ее парень проснулся от того, что Адриана задыхалась. Врачи заметили тромбы в мозге девушки и констатировали смерть.

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Во вторник, 17 июня, женщину должны были отключить от апарта жизнедеятельности.

Закон штата запрещает аборты после шестой недели беременности, поэтому врачи приняли решение поддерживать жизнедеятельность женщины, чтобы ребенок родился. Родственники умершей против этого не были, однако возмутились, что у них отобрали возможность самостоятельно принять это решение.

Позже генеральный прокурор Крис Карр заявил, что закон не обязывает медиков поддерживать на аппаратах жизнеобеспечения беременных женщин со смертью мозга.

Отключение системы жизнеобеспечения не является действием, направленным на прерывание беременности.

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Фото: иллюстративный/Unsplash

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