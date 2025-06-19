У США мертва жінка народила малюка: як це могло статися

Інколи у житті трапляються настільки моторошні історії, що в них важко повірити. Одна з таких сталася у Сполучених Штатах Америки. Вагітна жінка, якій діагностували смерть мозку, кілька місяців утримувалася лікарями на штучній вентиляції легень для кесаревого розтину і порятунку дитини.

Подробицями історії поділилися Assosiated Press. Розповідаємо, чому лікарі ухвалили таке рішення та про тонкощі американського законодавства.

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У Сполучених Штатах Америки, у штаті Джорджія, відбувся дивний медичний випадок: мертвій Адріані Сміт зробили кесарів розтин, аби врятувати дитину. У лютому 2025 року жінці діагностували смерть мозку. На момент смерті вона була вагітна.

Лікарі вирішили підключити жінку зі смертю мозку до апарату ШВЛ, аби зберегти життя дитини та “доносити” її до терміну, за якого можна зробити розтин. Дитина народилася 13 червня. Про це повідомила бабуся новонародженої Ейпріл Ньюкірк.

Провести кесарів розтин лікарі змогли на шостому місяці вагітності, при тому, що мати дитини померла на восьмому тижні (2 місяці) вагітності. Чотири місяці лікарі підтримували життєдіяльність Адріани за допомогою ШВЛ.

Дитину назвали Ченс, нині вона у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Приблизна вага дитини на момент народження — 820 грамів.

Очікується, що з ним усе буде гаразд. Він просто бореться. Ми просто хочемо, щоби за нього помолилися, — сказала бабуся дитини і мати померлої жінки.

Жінка розповіла, що в її доньки були сильні головні болі, тож вона звернулася до лікарні і отримала рецепт на ліки. Наступного ранку її хлопець прокинувся від того, що Адріана задихалася. Лікарі помітили тромби у мозку дівчини, і констатували смерть.

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У вівторок, 17 червня, жінку мали відключити від апарту життєдіяльності.

Закон штату забороняє аборти після шостого тижня вагітності, саме тому лікарі ухвалили рішення підтримували життєдіяльність жінки, аби дитина народилася. Родичі померлої проти цього не були, однак обурилися, що в них відібрали можливість самостійно ухвалити це рішення.

Пізніше генеральний прокурор Кріс Карр заявив, що закон не зобов’язує медиків підтримувати на апаратах життя вагітних жінок зі смертю мозку.

Відключення системи життєзабезпечення не є дією, спрямованою на переривання вагітності.

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Фото: ілюстративне/Unsplash

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