Історії Розповіді

Завагітніла на протизаплідних пігулках: історія британки Наташі і які ліки стали причиною

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Червня 2025, 20:00
Чи можна завагітніти на протизаплідних

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