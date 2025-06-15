Завагітніла на протизаплідних пігулках: історія британки Наташі і які ліки стали причиною

Оральні контрацептиви або ж протизаплідні пігулки можуть призначити лікарі з багатьох причин, і навіть під час лікування шкіри від акне! Тож жінкам інколи і без власного бажання доводиться їх пити. Оральні контрацептиви мають запобігати небажаній вагітності, тож переважно жінки не використовують додатковий захист під час сексу.

Та у Великій Британії трапився саме той випадок, якого бояться жінки на протизаплідних пігулках — дівчина завагітніла. Як таке могло статися — розповідаємо в матеріалі.

Випадок вагітності на протизаплідних пігулках

Жінки, які приймають оральні контрацептиви (КОК), знають, що краще утримуватися від споживання певних продуктів та напоїв, які знижують ефективність пігулок.

Це грейпфрут та грейпфрутовий сік, інші цитрусові, звіробій, алкоголь у великих кількостях. Малодосліджений також і вплив марихуани на ефективність таких пігулок, та побоювання науковців є. Однак у Великій Британії трапився зовсім не той випадок!

Причиною вагітності на протизаплідних пігулках у 26-річної Наташі Мейджор стали препарати для схуднення. Її історією поділилися BBC. Ін’єкції та пігулки для схуднення, як виявилося, можуть знижувати ефективність протизаплідних препаратів. Саме тому лікарі радять парам використовувати додаткову контрацепцію.

Нині невідомо, як саме впливають ін’єкції та пігулки для схуднення на дитину, а також як вони взаємодіють із КОК. Більшість людей, які приймають Оземпік чи інші уколи, роблять це неправильно і без призначення лікаря. Також вони не дотримуються правил контрацепції на період екстремального схуднення.

26-річна Наташа з Великої Британії використовувала один з популярних препаратів для схуднення. Після закінчення курсу вона хотіла народити третю дитину. Та виявилося, що вона завагітніла під час прийому КОК.

У мене полікістоз яєчників, тому я не можу завагітніти легко чи швидко. Це було для мене ще більшим шоком, який я не могла пояснити.

Дівчина відразу почала хвилюватися, чи не нашкодили дитині гормональні пігулки для схуднення. Вона припинила прийом препарату після консультації з лікарем. На ранньому УЗД Наташі сказали, що дитина розвивається нормально.

Та лікарі й науковці попереджають, що препарати Вегові, Мунджаро, Саксенда, Віктоза та Оземпік більшість використовує неправильно і без призначення лікаря. Цими уколами люди пригнічують свій апетит та впливають на насичення організму.

Насамперед препарати створили для лікування ожиріння та діабету другого типу. Проте попит настільки масштабний (адже люди хочуть худнути без зусиль), що ці ампули продають нелегально — у соцмережах, салонах краси тощо.

Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних виробів Великої Британії (MHRA) отримало вже понад 40 повідомлень про вагітність як побічний ефект після використання ін’єкцій для схуднення. Є перші докази після досліджень на тваринах, що ін’єкції можуть шкодити плоду.

Але ми не знаємо, чи є такі ж ефекти у людей, тому потрібно набагато більше даних, щоб це визначити.

Британські лікарі радять жінкам використовувати імплантати або внутрішньоматкові спіралі для найнадійнішого рівня контрацепції, а надто під час використання пігулок та ін’єкцій для схуднення.

Раніше ми розповідали, що відомо про протизаплідні для чоловіків.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.