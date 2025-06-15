Забеременела на противозачаточных: история британки Наташи и какое лекарство стало причиной

Оральные контрацептивы или противозачаточные таблетки могут назначить врачи по многим причинам, и даже во время лечения кожи от акне! Так что женщинам иногда и без собственного желания приходится их пить. Оральные контрацептивы должны предотвращать нежелательную беременность, поэтому в основном женщины не используют дополнительную защиту во время секса.

Но в Великобритании произошел тот случай, которого боятся женщины на противозачаточных таблетках — девушка забеременела. Как такое могло произойти — рассказываем в материале.

Случай беременности на противозачаточных таблетках

Женщины, принимающие оральные контрацептивы (КОК), знают, что лучше воздерживаться от потребления определенных продуктов и напитков, снижающих эффективность таблеток.

Это грейпфрут и грейпфрутовый сок, другие цитрусовые, зверобой, алкоголь в больших количествах. Малоисследовано также и влияние марихуаны на эффективность таких таблеток, но опасения ученых есть. Однако в Великобритании произошел совсем не такой случай!

Причиной беременности на противозачаточных таблетках у 26-летней Наташи Мейджор стали препараты для похудения. Ее историей поделились BBC. Инъекции и таблетки для похудения, как оказалось, могут снижать эффективность противозачаточных препаратов. Именно поэтому врачи советуют парам использовать дополнительную контрацепцию.

Сейчас неизвестно, как влияют инъекции и таблетки для похудения на ребенка, а также как они взаимодействуют с КОК. Большинство людей, принимающих Оземпик или другие уколы, делают это неправильно и без назначения врача. Также они не соблюдают правила контрацепции на период экстремального похудения.

26-летняя Наташа из Великобритании использовала один из популярных препаратов для похудения. После окончания курса она хотела родить третьего ребенка. Но оказалось, что она забеременела при приеме КОК.

У меня поликистоз яичников, поэтому я не могу забеременеть легко или быстро. Это было для меня еще большим шоком, который я не могла объяснить.

Девушка сразу начала волноваться, не навредили ли ребенку гормональные таблетки для похудения. Она приостановила прием препарата после консультации с врачом. На раннем УЗИ Наташе сказали, что ребенок развивается нормально.

Но врачи и ученые предупреждают, что препараты Вегови, Мунджаро, Саксенда, Виктоза и Оземпик большинство используют неправильно и без назначения врача. Этими уколами люди угнетают свой аппетит и влияют на насыщение организма.

Прежде всего, препараты создали для лечения ожирения и диабета второго типа. Однако спрос настолько масштабен (ведь люди хотят худеть без усилий), что эти ампулы продают нелегально — в соцсетях, салонах красоты и т.д.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) получило уже более 40 сообщений о беременности как побочном эффекте после использования инъекций для похудения. Есть первые доказательства после исследований на животных, что инъекции могут вредить плоду.

Но мы не знаем, есть ли такие же эффекты у людей, поэтому нужно гораздо больше данных, чтобы определить это.

Британские врачи советуют женщинам использовать имплантаты или внутриматочные спирали для надежного уровня контрацепции, особенно во время использования таблеток и инъекций для похудения.

Ранее мы рассказывали, что известно о противозачаточных для мужчин.

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