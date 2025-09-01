Магнітні бурі у вересні 2025 року: які дні будуть найважчими

Вересень, перший місяць осені, видасться доволі багатим на таке природне явище, як магнітні бурі. Синоптики прогнозують доволі сильні магнітні бурі час від часу, тому слід бути готовими до них, особливо якщо ти метеозалежна людина. Читай у матеріалі, коли прогнозуються магнітні бурі у вересні.

Прогноз магнітних бур: календар на вересень 2025 року

Геомагнітна активність вимірюється у Кр-індексах, та А-індексах: Кр-індекс коливатиметься у межах від 2 до 7, а А-індекс — від 5 до 55. Загалом, за прогнозом Центром прогнозування космічної погоди NOAA, очікується три хвилі геомагнітної активності, а саме:

з 1 по 3 вересня: у ці дні Кр-індекс може сягати 7 балів, тому метеозалежним людям слід бути максимально обережними та уважними, адже це рахується дуже сильною магнітною бурею;

з 6 до 10 вересня: Кр-індекс майже усі дні триматиметься на позначці 4 балів;

з 15 по 23 вересня: цей період часу почнеться з магнітної бурі 5-ти балів по КР-індексу, а далі спаде до 3 балів та триматиметься аж до 23 числа.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур на вересень можуть змінюватися, а фахівці у цій справі рекомендують перевіряти прогноз кожні три години, адже змінюється геомагнітна активність дуже часто.

Хто знаходиться у зоні ризику від магнітних бур

Нагадаємо, що у зоні ризику та найбільш чутливим людьми щодо магнітних бур є люди із хронічними захворюваннями, наприклад, мігренями, головними болями та серцево-судинними захворюваннями.

Також у зону ризику потрапляють люди похилого віку, діти, підлітки, а також вагітні. Не виключено, що будь-які люди можуть бути метеозалежною, тому слід перевірити цей момент у спеціалістів.

Що уникнути поганого самопочуття, слід більше відпочивати у ці дні, але не варто забувати про мінімальні фізичні навантаження: зарядка, розминка, прогулянка вулицею. Ще варто уникнути розпиття кави та алкоголю, мати збалансований сон та харчування, і тоді вплив магнітних бур буде мінімальним.

