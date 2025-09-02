Геомагнітна активність в Одесі у вересні 2025 року: прогноз магнітних бур на 2-4 число

Геомагнітні бурі можуть впливати на наше життя, зокрема на здоров’я людей, чутливих до змін у геомагнітному полі, а також на роботу навігаційних систем та супутникових технологій, спричиняючи їхній збій.

Яка геомагнітна активність в Одесі сьогодні, 2 вересня 2025 року, а також чого чекати найближчими днями — дізнайся у матеріалі.

Яка геомагнітна активність в Одесі станом на 2 вересня

2 вересня 2025 року Одеса перебуватиме під впливом геомагнітної активності середнього рівня.

Синоптики пов’язують цей рівень з нещодавнім потужним викидом корональної маси з активної області на Сонці, що досяг Землі о 2:00 за київським часом у середу, 2 вересня.

Цей викид викликав геомагнітну бурю рівня G2 (помірна).

У Одесі, як і в інших регіонах під час таких бур, можуть спостерігатися зміни в роботі GPS-навігації, а також можливі перебої в роботі радіозв’язку.

Метеочутливі люди можуть відчувати втомлюваність або неочікувану сонливість, існує ризик аритмії, підвищеного тиску, змін у гормональному фоні, особливо у людей з проблемами щитоподібної залози.

Люди з вразливою нервовою системою мають бути готовими до приступів дратівливості, тривоги, інколи приходить головний біль.

Та варто зауважити, що не всі однаково реагують на геомагнітну активність. Метеочутливі люди відчувають її вплив найсильніше. Та переважна частина населення практично не помічає жодних ефектів.

Геомагнітна активність в Одесі у вересні: прогноз на 3-4 число

За прогнозами, у вересні 2025 року в Одесі очікується кілька геомагнітних бур різної сили. Зокрема, 3 вересня вночі та у ранкові години прогнозується слабка буря, але 4 вересня геомагнітна ситуація прийде у норму.

Для отримання актуальної інформації про геомагнітну активність в Одесі та інших регіонах варто звертатися до спеціалізованих сайтів або до офіційних джерел, приміром, Spaceweather.gov.

Дізнайся також повний прогноз магнітних бур на вересень 2025 року — щоб планувати життя з урахуванням можливих впливів на здоров’я та роботу навігаційних систем.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!