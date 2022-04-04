Испытываешь постоянное напряжение? Читай, как снять его самостоятельно

Если ты постоянно находишься в напряжении, мы рассказываем, как снизить уровень тревожности в домашних условиях.

Просканируй свое тело

Разомнись, проведи внутренним взором по всему телу — с головы до пяток. С закрытыми глазами обдумай то, что чувствуешь прямо сейчас. Помедитируй. Останься с телом один на один. Приди к гармонии.

Рассмотри предметы вокруг

Сфокусируй себя на окружающих предметах. Это может быть что угодно: ваза, чашка или игрушка.

Попробуй обозначить их текстуры, цвета, запахи и т. д. Это поможет отвлечься от негатива и сконцентрироваться на чем-то нейтральном или положительном.

Зона безопасности

Создай зону собственной безопасности. Для этого можешь завернуться в плед, обнять себя обеими руками.

Так ты будешь в гармонии с телом, будешь чувствовать его. Подобно ребенку, прячущемуся под одеялом, ты создашь себе безопасное место, в котором будешь чувствовать себя комфортно.

Дыши

Чтобы восстановить правильное и спокойное дыхание, нужно глубоко вдохнуть, задержать дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдохнуть так, чтобы выдох длился примерно вдвое дольше вдоха.

Что-то позитивное

Вспомни, что поднимает настроение. Слово, мем, шутка. Это может быть что угодно.

Глубже думай о таких обыденных вещах, как, например, надпись на дверях “Выход”. Выход есть всегда. Поддерживай позитивное состояние.

Не молчи

Если тебе нужна помощь — проси ее. Хочешь выговориться — говори, с людьми, игрушками, пиши письмо, голосовое сообщение. Преодолеть напряжение и тревожность может иногда обычный разговор.

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