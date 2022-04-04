Відчуваєш постійне напруження? Читай, як зняти його самотужки

Якщо ти постійно перебуваєш у напруженні, ми розповідаємо, як знизити рівень тривожності в домашніх умовах.

Проскануй своє тіло

Розімнись, проведи внутрішнім поглядом по всьому тілу — від голови до п’ят. Із заплющеними очима обдумай те, що відчуваєш прямо зараз. Помедитуй. Залишся з тілом сам на сам. Прийди до гармонії.

Роздивись предмети навколо

Сфокусуй себе на предметах, які тебе оточують. Це може бути будь-що: ваза, чашка або іграшка.

Спробуй описати їхні текстури, кольори, запахи тощо. Це допоможе відволіктися від негативу та сконцентруватись на чомусь нейтральному або позитивному.

Зона безпеки

Створи зону власної безпеки. Для цього можеш загорнутись у плед, обійняти себе обома руками.

Так ти будеш у гармонії з тілом, відчуватимеш його. Подібно дитині, яка ховається під ковдрою, ти створиш собі безпечне місце, в якому почуватимешся комфортно.

Дихай

Щоб відновити правильне та спокійне дихання, потрібно глибоко вдихнути, затримати дихання на кілька секунд, а потім повільно видихати так, щоби видих тривав приблизно вдвічі довше за вдих.

Щось позитивне

Згадай те, що поліпшує настрій. Слово, мем, жарт. Це може бути що завгодно.

Глибше думай про такі буденні речі, як-от напис на дверях “Вихід”. Вихід є завжди. Підтримуй позитивний стан.

Не мовчи

Якщо тобі потрібна допомога — проси її. Хочеш виговоритись — говори, з людьми, іграшками, пиши листа, голосове повідомлення. Подолати напругу та тривожність іноді може звичайна розмова.

Раніше ми розповідали, як поводитися з рідними у стресовій ситуації.