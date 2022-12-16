Как изменить место регистрации в Дії: инструкция для ВПЛ

Недавно для ВПЛ появилась возможность менять место регистрации в Дії. Также переселенцы могут в приложении отменить свой статус.
При этом обивать пороги официальных государственных учреждений уже не нужно. Как изменить место регистрации в Дії за несколько минут — читай в материале.
В первую очередь важно отметить, что в Дії могут изменить место регистрации или отменить статус ВПЛ только те люди, которые имеют справку внутри перемещенных лиц в приложении.
Также украинцы, пользующиеся приложением Дія, понимают, что в программе для подачи тех или иных документов, оформления, обновления информации и т.д. нужно частенько делать свои селфи в хорошо осветительном месте.
Так вот, в таких случаях это тоже нужно делать.
Так вот, в таких случаях это тоже нужно делать.
Плюс, для смены места регистрации тебе нужно быть на месте, где ты временно находишься (для того чтобы подтвердить геолокацию).
Смена места регистрации (Дія), сам процесс происходит довольно быстро. Для того чтобы это сделать, тебе нужно иметь:
Недавно в Дії появилась возможность отменить статус внутреннего переселенца. Процедура тоже не занимает много времени.
Для того чтобы это сделать, зайди в приложение, выбери в категориях пункт с названием Отменить статус ВПЛ и нажми на кнопку Начать.
Для того чтобы это сделать, зайди в приложение, выбери в категориях пункт с названием Отменить статус ВПЛ и нажми на кнопку Начать.
Сервис автоматически отменит статус через 15–20 мин.
Зайди в приложение. Выбери категорию Услуги — Изменение места регистрации. Добавь туда адрес собственного жилья, введи данные о военном учете.
После этого проверь то, что ввел, подпиши заявление подписью в Дії и оплати услугу административного сбора.
После этого проверь то, что ввел, подпиши заявление подписью в Дії и оплати услугу административного сбора.
Если ты хочешь зарегистрироваться не в своем доме, то нужно после категории сменить место регистрации, нажать на категорию В жилье другого владельца.
Там тоже требуются личные данные и информация об учете. После этого поделись специальным кодом с собственником жилья (он или она должны его подтвердить в своем аккаунте Дія).
Там тоже требуются личные данные и информация об учете. После этого поделись специальным кодом с собственником жилья (он или она должны его подтвердить в своем аккаунте Дія).
После этого нужно добавить подпись и заплатить за сбор.
Напомним, в Украине продлили срок подачи заявлений на помощь ВПЛ.
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