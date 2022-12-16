Как изменить место регистрации в Дії: инструкция для ВПЛ

Недавно для ВПЛ появилась возможность менять место регистрации в Дії. Также переселенцы могут в приложении отменить свой статус.

При этом обивать пороги официальных государственных учреждений уже не нужно. Как изменить место регистрации в Дії за несколько минут — читай в материале.

Сменить место регистрации: Дія

В первую очередь важно отметить, что в Дії могут изменить место регистрации или отменить статус ВПЛ только те люди, которые имеют справку внутри перемещенных лиц в приложении.

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Также украинцы, пользующиеся приложением Дія, понимают, что в программе для подачи тех или иных документов, оформления, обновления информации и т.д. нужно частенько делать свои селфи в хорошо осветительном месте.

Так вот, в таких случаях это тоже нужно делать.

Плюс, для смены места регистрации тебе нужно быть на месте, где ты временно находишься (для того чтобы подтвердить геолокацию).

Как изменить место регистрации в Дії

Смена места регистрации (Дія), сам процесс происходит довольно быстро. Для того чтобы это сделать, тебе нужно иметь:

идентификационный код;

подпись в программе Дія;

цифровой паспорт в приложении.

Дія: смена места регистрации

Сначала зайди в приложение Дія. Выбери категорию Услуги. В ней будет подкатегория под названием Изменение места регистрации. Нажми на нее. После этого нажми кнопку Начать. Добавь электронную подпись и подтяни документы. Отправь заявку и ожидай ответа от приложения.

Статус ВПО: как отменить онлайн

Недавно в Дії появилась возможность отменить статус внутреннего переселенца. Процедура тоже не занимает много времени.

Для того чтобы это сделать, зайди в приложение, выбери в категориях пункт с названием Отменить статус ВПЛ и нажми на кнопку Начать.

Сервис автоматически отменит статус через 15–20 мин.

Как изменить место регистрации в Дії и зарегистрироваться в своем доме

Зайди в приложение. Выбери категорию Услуги — Изменение места регистрации. Добавь туда адрес собственного жилья, введи данные о военном учете.

После этого проверь то, что ввел, подпиши заявление подписью в Дії и оплати услугу административного сбора.

Если ты хочешь зарегистрироваться не в своем доме, то нужно после категории сменить место регистрации, нажать на категорию В жилье другого владельца.

Там тоже требуются личные данные и информация об учете. После этого поделись специальным кодом с собственником жилья (он или она должны его подтвердить в своем аккаунте Дія).

После этого нужно добавить подпись и заплатить за сбор.

Напомним, в Украине продлили срок подачи заявлений на помощь ВПЛ.

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