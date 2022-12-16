Як змінити місце реєстрації в Дії: інструкція для ВПО

Нещодавно у ВПО з’явилася змога змінювати місце реєстрації в Дії. Також переселенці можуть у додатку скасувати свій статус.
При цьому, оббивати пороги офіційних державних установ вже не потрібно. Як змінити місце реєстрації у Дії за кілька хвилин — читай в матеріалі.
Насамперед важливо зазначити, що у Дії можуть змінити місце реєстрації або скасувати статус ВПО тільки ті люди, які мають довідку внутрішньо переміщених осіб в додатку.
Також українці, які користуються додатком Дія, розуміють, що в програмі для подачі тих чи інших документів, оформлення, оновлення інформації тощо треба частенько робити свої селфі у добре освітлювальному місці.
В таких випадках це теж треба робити.
В таких випадках це теж треба робити.
Плюс, для зміни місця реєстрації тобі потрібно бути на місці, де ти тимчасово перебуваєш (для того, аби підтвердити геолокацію.)
Зміна місця реєстрації (Дія), сам процес відбувається доволі швидко. Аби це зробити, тобі треба мати:
Віднедавна у Дії можна скасувати статус внутрішнього переселенця. Процедура також не займає багато часу.
Щоб це зробити, зайди в додаток, обери в категоріях пункт із назвою Скасувати статус ВПО та натисни на кнопку Почати.
Щоб це зробити, зайди в додаток, обери в категоріях пункт із назвою Скасувати статус ВПО та натисни на кнопку Почати.
Сервіс автоматично скасує статус через 15-20 хв.
Зайди в додаток. Обери категорію Послуги — Зміна місця реєстрації. Додай туди адресу власного житла, введи дані про військовий облік.
Після цього перевір те, що ввів (ввела), підпиши заяву підписом у Дії та сплати послугу адміністративного збору.
Якщо ти хочеш зареєструватися не в своєму домі, то потрібно після категорії Зміна місця реєстрації натиснути на категорію У житлі іншого власника.
Якщо ти хочеш зареєструватися не в своєму домі, то потрібно після категорії Зміна місця реєстрації натиснути на категорію У житлі іншого власника.
Там теж потрібні особисті дані та інформація про облік. Після цього поділися спеціальним кодом із власником житла (він або вона має його підтвердити у свому акаунті Дії).
Після цього необхідно додати підпис та заплатити за збір.
Нагадаємо, в Україні подовжили термін подачі заяв на допомогу ВПО.
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