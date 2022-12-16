Як змінити місце реєстрації в Дії: інструкція для ВПО

Нещодавно у ВПО з’явилася змога змінювати місце реєстрації в Дії. Також переселенці можуть у додатку скасувати свій статус.

При цьому, оббивати пороги офіційних державних установ вже не потрібно. Як змінити місце реєстрації у Дії за кілька хвилин — читай в матеріалі.

Змінити місце реєстрації: Дія

Насамперед важливо зазначити, що у Дії можуть змінити місце реєстрації або скасувати статус ВПО тільки ті люди, які мають довідку внутрішньо переміщених осіб в додатку.

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Також українці, які користуються додатком Дія, розуміють, що в програмі для подачі тих чи інших документів, оформлення, оновлення інформації тощо треба частенько робити свої селфі у добре освітлювальному місці.

В таких випадках це теж треба робити.

Плюс, для зміни місця реєстрації тобі потрібно бути на місці, де ти тимчасово перебуваєш (для того, аби підтвердити геолокацію.)

Як змінити місце реєстрації в Дії

Зміна місця реєстрації (Дія), сам процес відбувається доволі швидко. Аби це зробити, тобі треба мати:

ідентифікаційний код;

підпис у програмі Дія;

цифровий паспорт у додатку.

Дія: зміна місця реєстрації

Спочатку зайди у додаток Дія. Вибери там категорію Послуги. У ній буде підкатегорія із назвою Зміна місця реєстрації. Натисни на неї. Після цього натисни кнопку Почати. Додай електронний підпис і підтягни документи. Відправ заявку й очікуй на відповідь від застосунку.

Статус ВПО: як скасувати онлайн

Віднедавна у Дії можна скасувати статус внутрішнього переселенця. Процедура також не займає багато часу.

Щоб це зробити, зайди в додаток, обери в категоріях пункт із назвою Скасувати статус ВПО та натисни на кнопку Почати.

Сервіс автоматично скасує статус через 15-20 хв.

Як змінити місце реєстрації в Дії та зареєструватися у своєму домі

Зайди в додаток. Обери категорію Послуги — Зміна місця реєстрації. Додай туди адресу власного житла, введи дані про військовий облік.

Після цього перевір те, що ввів (ввела), підпиши заяву підписом у Дії та сплати послугу адміністративного збору.

Якщо ти хочеш зареєструватися не в своєму домі, то потрібно після категорії Зміна місця реєстрації натиснути на категорію У житлі іншого власника.

Там теж потрібні особисті дані та інформація про облік. Після цього поділися спеціальним кодом із власником житла (він або вона має його підтвердити у свому акаунті Дії).

Після цього необхідно додати підпис та заплатити за збір.

Нагадаємо, в Україні подовжили термін подачі заяв на допомогу ВПО.

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