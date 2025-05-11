Капсульная кухня: как обустроить пространство для вкусных экспериментов

Некоторые люди настолько ненавидят кухонные обязанности, что мечтают об аналоге корма для животных, чтобы избавить себя от потребности ежедневно готовить еду. Но в чем состоит нелюбовь к кулинарии? Возможно, пора обустроить кухню так, чтобы обеспечить комфорт?

Концепция капсульной кухни может значительно облегчить жизнь. Для этого тебе нужно запастись инструментами и посудой, которыми ты действительно пользуешься. Они должны быть практичными, но не слишком сложными.

Это минималистичный подход для маленького кухонного места наших квартир. Возможно, тебе понадобится несколько кастрюль и некоторая посуда, а может немного больше. Так или иначе, но RealSimple собрали советы, как обустроить капсульную кухню дома.

Капсульная кухня: что это и как начать ее строить

Капсульная кухня — это тот минимум, который тебе действительно нужен. У каждого из нас есть запас посуды, кастрюль, досок для нарезки и различных приборов, но все ли мы используем каждый день?

Для начала проведи инвентаризацию предметов на кухне, расположите их от наиболее используемых до наименее нужных и посмотри, есть ли какие-либо предметы, выполняющие двойную или тройную функцию.

Возможно, тебе понадобится всего одна или две средние кастрюли. Если ты готовишь все на чугунной сковороде, возможно стоит подарить или отдать антипригарную?

Если предмет может выполнять несколько задач, подумай, как ты можешь его использовать. Например, тебе не нужен набор мисок, если ты пользуешься несколькими.

— Один из необходимых кухонных предметов, который я всегда рекомендую, – это стационарный миксер. Он очень универсален, независимо от того, сбиваешь ли ты сливки или замешиваешь тесто, — говорит Жан-Батист Скордель, шеф-повар-кондитер из Нью-Йорка.

Кроме очевидного использования, стационарный миксер можно использовать для измельчения мяса или, с дополнительными насадками, для чистки овощей и многого другого.

Преимущества капсульной кухни

Этот подход уменьшает беспорядок и максимизирует полезность каждого предмета, а также предотвращает накопление грязной посуды. Ибо если у тебя только одна сковородка, которую ты используешь для всего, тебе нужно будет помыть ее и уже потом готовить новое блюдо.

Вместо того чтобы выбирать из множества специальных инструментов и посуды, ты будешь делать выбор из базовых вещей, например сковородки, кастрюли или аэрофритюрницы. Это поможет сузить круг выбора, как и что готовить.

Однако наличие капсульной кухни означает, что ты должен быть более организованным, чтобы уменьшить беспорядок на кухне и сэкономить место для важных вещей.

Прежде чем покупать кухонный гаджет, потому что он продается со скидкой или выглядит практично, спроси себя, имеет ли он какое-нибудь предназначение для твоей кухни.

Заменит ли резак для авокадо нож для чистки овощей? Будешь ли использовать машину для удаления косточек из вишни чаще, чем раз в год? Делает ли эта подставка что-нибудь такое, чего не делают другие?

Да и в самом деле тебе не нужно иметь все на свете. Если ты печешь торт только раз в год, возможно, есть друг или сосед, который одолжит форму для выпечки? Если хочешь купить блендер, не лучше ли сначала одолжить его у кого-то из знакомых и попробовать, какой он в пользовании?

И хотя хаотическая кухня может принести чувство покоя многим людям, минималистичная кухня может быть полезна и сделать все предметы доступными.

Также узнай, как избавиться от визуального шума на кухне и какие предметы не нужно хранить на столешницах.

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