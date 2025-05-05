Почтовая марка, как символ сопротивления: как кусочек бумаги возродил филателию в Украине

Это была не просто марка. Это был символ сопротивления, голос миллионов украинцев, запечатленный в кусочке бумаги.

Когда из уст украинского воина на острове Змеиный прозвучало Русский военный корабль, иди…!, никто не догадывался, что через несколько недель эта фраза превратится в сенсацию, которая не только облетит весь мир, но и изменит украинскую филателию. Об этом рассказали в LB.ua.

Голос сопротивления, который услышали все

12 апреля 2022 года Укрпочта выпустила марку Русский военный корабль, иди…!, посвященную уже ставшему легендой событию.

Но настоящий фурор начался на следующий день — после того, как ВСУ нанесли сокрушительный удар по крейсеру Москва. Пораженное судно перевернулось и затонуло 14 апреля. Этот день стал неофициальным днем рождения новой украинской филателии.

Очереди возле Главпочтамта в Киеве растягивались на сотни метров. Люди записывались в списки еще с ночи, полиция контролировала ситуацию, а интернет-магазин Укрпочты просто не выдержал нагрузки.

Кажется, тогда было проще попасть в ТрО, чем приобрести эти марки, — с улыбкой вспомнил киевлянин Александр.

Восстановление культуры коллекционирования марок

До полномасштабного вторжения филателия в Украине едва существовала. По словам председателя Киевского общества филателистов Вадима Ищенка, до 24 февраля 2022 года ежедневно на Главпочтамт приходило не более 60 человек, а численность активных членов Ассоциации филателистов составляла чуть больше тысячи.

Марка с кораблем все изменила. Люди, которые раньше не интересовались филателией, стали филателистами второго дня. Кто-то увидел в этом инвестицию, кто-то — память о событии, а кто-то — просто способ поддержать ВСУ.

— Мы видели дам, которые вкладывали деньги в эти марки и приходили к нам в клуб.

Оскар и исторический рекорд

Марка Русский военный корабль, иди…! не только стала символом народного сопротивления, но и получила мировое признание. В 2023 году она победила в международной премии World Post & Parcel Awards как лучшая почтовая марка года. Также ее отметили высшей наградой международной филателистической художественной премии Asiago — филателистическим Оскаром.

В Украине за нее проголосовали почти 198 тысяч человек. Всего в голосовании за лучшую марку приняли участие 650 тысяч граждан.

Это был не просто эскиз художника Бориса Гроха — это был визуальный манифест. Но и в нем не обошлось без интересных деталей: в частности, у некоторых марок из тиража был дефект — красное пятно на песке, которое в народе назвали каплей крови. Такие листы сегодня стоят около 5,5 тысячи гривен.

Кроме этого, была и вторая часть истории — марка Русский военный корабль… ВСЕ!, выпущенная 23 мая, на 40-й день после затопления крейсера. Всего напечатали 5 миллионов экземпляров — для Украины это рекорд. Однако ажиотаж постепенно угасал.

А чего ожидать дальше

В 2025 году оформили лишь около 5 тысяч филателистических абонементов, тогда как на пике в 2023-м их было более 15 тысяч.

Тиражи, которые сегодня производит Укрпочта — это убийство филателии, — сказал Вадим Ищенко.

Впрочем, филателисты не сдаются. Укрпочта уже готовит новые серии, например Национальные меньшинства в Украине, Города-герои, Украинская вышивка. В планах — большая филателистическая выставка после победы.

Также подробнее читай о продолжении легендарной серии марок от Укрпочты.

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