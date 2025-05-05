Поштова марка, як символ супротиву: як шматочок паперу відродив філателію в Україні

Це була не просто марка. Це був символ опору, голос мільйонів українців, закарбований у шматочку паперу.

Коли з вуст українського воїна на острові Зміїний пролунало Русскій воєнний корабль, іді…!, ніхто не здогадувався, що за кілька тижнів ця фраза перетвориться на сенсацію, яка не тільки облетить увесь світ, а й змінить українську філателію. Про це розповіли в LB.ua.

Голос спротиву, який почули всі

12 квітня 2022 року Укрпошта випустила марку Русскій воєнний корабль, іді…!, присвячену події, що вже стала легендою.

Але справжній фурор почався наступного дня — після того, як ЗСУ завдали нищівного удару по крейсеру Москва. Уражене судно перекинулося й затонуло 14 квітня. Цей день став неофіційним днем народження нової української філателії.

Черги біля Головпоштамту в Києві розтягувалися на сотні метрів. Люди записувалися в списки ще з ночі, поліція контролювала ситуацію, а інтернет-магазин Укрпошти просто не витримав навантаження.

Здається, тоді було простіше потрапити в ТрО, ніж придбати ці марки, — з усмішкою пригадав киянин Олександр.

Відновлення культури колекціонування марок

До повномасштабного вторгнення філателія в Україні ледве існувала. За словами голови Київського товариства філателістів Вадима Іщенка, до 24 лютого 2022 року щодня на Головпоштамт приходило не більше 60 людей, а чисельність активних членів Асоціації філателістів становила трохи більше тисячі.

Марка з кораблем усе змінила. Люди, які раніше не цікавилися філателією, стали філателістами другого дня. Хтось побачив у цьому інвестицію, хтось — пам’ять про подію, а хтось — просто спосіб підтримати ЗСУ.

— Ми бачили пані, які вкладали гроші в ці марки й приходили до нас у клуб.

Оскар і історичний рекорд

Марка Русскій воєнний корабль, іді…! не лише стала символом народного спротиву, а й здобула світове визнання. У 2023 році вона перемогла у міжнародній премії World Post & Parcel Awards як найкраща поштова марка року. Також її відзначили найвищою нагородою міжнародної філателістичної мистецької премії Asiago — філателістичним Оскаром.

В Україні за неї проголосували майже 198 тисяч людей. Загалом у голосуванні за найкращу марку взяли участь 650 тисяч громадян.

Це був не просто ескіз художника Бориса Гроха — це був візуальний маніфест. Але і в ньому не обійшлося без цікавих деталей: зокрема, деякі марки з накладу мали дефект — червону пляму на піску, яку в народі назвали краплею крові. Такі аркуші сьогодні коштують близько 5,5 тисячі гривень.

Окрім цього, була й друга частина історії — марка Русскій воєнний корабль… ВСЬО!, випущена 23 травня, на 40-й день після затоплення крейсера. Усього надрукували 5 мільйонів екземплярів — для України це рекорд. Проте ажіотаж поступово згасав.

А чого очікувати далі

У 2025 році оформили лише близько 5 тисяч філателістичних абонементів, тоді як на піку у 2023-му їх було понад 15 тисяч.

Наклади, які сьогодні тиражує Укрпошта — це вбивство філателії, — сказав Вадим Іщенко.

Утім, філателісти не здаються. Укрпошта вже готує нові серії, як-от Національні меншини в Україні, Міста-герої, Українська вишивка. У планах — велика філателістична виставка після перемоги.

Також детальніше читай про продовження легендарної серії марок від Укрпошти.

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