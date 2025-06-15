Как организовать полив растениям, пока ты в отпуске: советы

Фото Pexels Лето, время отдыха и отпусков, тепла, солнца, смены картинки… но как быть с теми, кто остается дома? Речь идет о растениях, которые остаются без присмотра на долгое время. Везет, когда есть кто-нибудь, кто сможет присматривать и заботиться о них в период твоего отсутствия. Однако иногда такой возможности нет. Есть ли какие-нибудь способы, которые помогут твоим растениям не пострадать во время твоего отсутствия дома? Что делать с растениями, когда уезжаешь в отпуск Лето может быть сложным временем для комнатных растений, поскольку высокая температура, яркий солнечный свет и длинный световой день улетучивают влагу из почвы. Поэтому твои растения требуют больше внимания в уходе. Если же говорить об отпуске, то причин для беспокойства об обезвоживании и тепловом стрессе у растений становится еще больше. Как поливать растения, когда никого нет дома: 6 идей Эксперт из Клиники комнатных растений Джинель Леон советует не забывать о своих растениях в период подготовки к поездке. Это не только о большом поливе. — Перед отъездом тщательно полей растения, а затем перемести их подальше от прямых солнечных лучей. Если есть такая возможность, сгруппируй растения вместе и размести рядом неглубокие поддоны, наполненные водой и галькой, чтобы обеспечить дополнительную влажность, — говорит эксперт. Читать по теме Следи за освещением, температурой и влажностью — пять полезных советов по уходу за комнатными растениями Читай несколько общих советов, как ухаживать за комнатными растениями. Однако такие советы не будут достаточно действенными, если твоя поездка будет продолжительной. Мы собрали еще несколько советов, которые подарят растениям доступ к воде и солнцу, а тебе — покой в отпуске. Рexels Используй устройства для самополива: водные шары, системы с нитками и т.д. Почву можно прикрыть полиэтиленовым пакетом (неплотно), однако не забудь убрать растения от прямых солнечных лучей, иначе корни просто “сварятся” в такой паровой бане. Если в твоей ванне есть доступ к естественному солнечному свету, перемести все растения в горшках в поддон ванной и заполни его небольшим количеством воды. Также можешь поместить горшки в поддон с галькой, который следует наполнить водой. Так влага будет испаряться медленнее. Ниточный полив: поставь емкость с водой (подойдет бутылка) и горшок с растением рядом. Нить или нетолстую шнуровку помести в воду одним концом, а другим выложи на грунт. Вода будет постепенно поступать к растению. Если это возможно, то убавь температуру воздуха в комнате. Однако если твои комнатные зеленые друзья — суккуленты и кактусы, тогда следует применить другой уход: читай советы, как ухаживать за кактусами, по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отпуск, лайфхаки, сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter