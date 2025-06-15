Как организовать полив растениям, пока ты в отпуске: советы

Лето, время отдыха и отпусков, тепла, солнца, смены картинки… но как быть с теми, кто остается дома? Речь идет о растениях, которые остаются без присмотра на долгое время.

Везет, когда есть кто-нибудь, кто сможет присматривать и заботиться о них в период твоего отсутствия. Однако иногда такой возможности нет. Есть ли какие-нибудь способы, которые помогут твоим растениям не пострадать во время твоего отсутствия дома?

Что делать с растениями, когда уезжаешь в отпуск

Лето может быть сложным временем для комнатных растений, поскольку высокая температура, яркий солнечный свет и длинный световой день улетучивают влагу из почвы. Поэтому твои растения требуют больше внимания в уходе.

Если же говорить об отпуске, то причин для беспокойства об обезвоживании и тепловом стрессе у растений становится еще больше.

Как поливать растения, когда никого нет дома: 6 идей

Эксперт из Клиники комнатных растений Джинель Леон советует не забывать о своих растениях в период подготовки к поездке. Это не только о большом поливе.

— Перед отъездом тщательно полей растения, а затем перемести их подальше от прямых солнечных лучей. Если есть такая возможность, сгруппируй растения вместе и размести рядом неглубокие поддоны, наполненные водой и галькой, чтобы обеспечить дополнительную влажность, — говорит эксперт.

Однако такие советы не будут достаточно действенными, если твоя поездка будет продолжительной. Мы собрали еще несколько советов, которые подарят растениям доступ к воде и солнцу, а тебе — покой в ​​отпуске.

Используй устройства для самополива: водные шары, системы с нитками и т.д. Почву можно прикрыть полиэтиленовым пакетом (неплотно), однако не забудь убрать растения от прямых солнечных лучей, иначе корни просто “сварятся” в такой паровой бане. Если в твоей ванне есть доступ к естественному солнечному свету, перемести все растения в горшках в поддон ванной и заполни его небольшим количеством воды. Также можешь поместить горшки в поддон с галькой, который следует наполнить водой. Так влага будет испаряться медленнее. Ниточный полив: поставь емкость с водой (подойдет бутылка) и горшок с растением рядом. Нить или нетолстую шнуровку помести в воду одним концом, а другим выложи на грунт. Вода будет постепенно поступать к растению. Если это возможно, то убавь температуру воздуха в комнате.

Однако если твои комнатные зеленые друзья — суккуленты и кактусы, тогда следует применить другой уход: читай советы, как ухаживать за кактусами, по ссылке.

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